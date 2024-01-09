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Відключення світла за борги і гаранти безпеки України — ефір Новини.LIVE

9 січня 2024 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Відключення світла за борги і гаранти безпеки України — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Відключення світла за борги та суперечка між Байденом та Трампом. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Ефір можна дивитись на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

В Україні дозволили відключати світло і нараховувати пеню за борги по комуналці. Мораторій на відключення комунальних послуг за борги і на нарахування пені скасував Кабінет Міністрів України.

Водночас президент США Джо Байден у своїй передвиборчій промові 2024 року назвав свого ймовірного суперника на виборах Дональда Трампа фундаментальною загрозою для американської демократії.

А Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах із напрацювання й підготовки угод між Україною та іншими державами про гарантії безпеки.

Гостями нашої студії стали:

  • Богдан Ференс — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник,
  • Олег Лісний — політолог,
  • Денис Попович — військовий аналітик,
  • Віктор Бобиренко — експерт "Бюро аналізу і політики",
  • Олексій Кучеренко — народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010)

Вони обговорять всі вищезгадані теми та дадуть свої експертні оцінки.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський визначив учасників делегації щодо гарантій безпеки для України. Зокрема, до цього списку потрапили начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

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