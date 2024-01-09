Отключение света за долги и гаранты безопасности Украины — эфир Новини.LIVE
Отключение света за долги и спор между Байденом и Трампом. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.
Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE
Эфир Новини.LIVE
В Украине разрешили отключать свет и начислять пеню за долги по коммуналке. Мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и начисление пени отменил Кабинет Министров Украины.
В то же время, президент США Джо Байден в своей предвыборной речи 2024 года назвал своего предполагаемого соперника на выборах Дональда Трампа фундаментальной угрозой для американской демократии.
А Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по наработке и подготовке соглашений между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности.
Гостями нашей студии стали:
- Богдан Ференс — кандидат политических наук, эксперт-международник,
- Олег Лесной — политолог,
- Денис Попович — военный аналитик,
- Виктор Бобиренко — эксперт "Бюро анализа и политики",
- Алексей Кучеренко — народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010)
Они обсудят все вышеперечисленные темы и дадут свои экспертные оценки.
Напомним, недавно Владимир Зеленский определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В частности, в этот список попали начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
Читайте Новини.LIVE!