Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Отключение света за долги и гаранты безопасности Украины — эфир Новини.LIVE arrow

Отключение света за долги и гаранты безопасности Украины — эфир Новини.LIVE

9 января 2024 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Отключение света за долги и гаранты безопасности Украины — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Отключение света за долги и спор между Байденом и Трампом. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE

Читайте также:

Эфир Новини.LIVE

В Украине разрешили отключать свет и начислять пеню за долги по коммуналке. Мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и начисление пени отменил Кабинет Министров Украины.

В то же время, президент США Джо Байден в своей предвыборной речи 2024 года назвал своего предполагаемого соперника на выборах Дональда Трампа фундаментальной угрозой для американской демократии.

А Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по наработке и подготовке соглашений между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности.

Гостями нашей студии стали:

  • Богдан Ференс — кандидат политических наук, эксперт-международник,
  • Олег Лесной — политолог,
  • Денис Попович — военный аналитик,
  • Виктор Бобиренко — эксперт "Бюро анализа и политики",
  • Алексей Кучеренко — народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010)

Они обсудят все вышеперечисленные темы и дадут свои экспертные оценки.

Напомним, недавно Владимир Зеленский определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В частности, в этот список попали начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме