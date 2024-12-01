Графіки відключення світла в Україні на завтра 2 грудня

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні завтра, 2 грудня, посилять. Обмеження діятимуть з 07:00 до 22:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Відключення світла 2 грудня

Для побутових споживачів обмеження електроенергії діятимуть:

07:00 — 08:00 — одна черга відключень;

08:00 — 10:00 — дві черги відключень;

10:00 — 11:00 — одна черга відключень;

11:00 — 19:00 — дві черги відключень;

19:00 — 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності будуть з 06:00 до 22:00.

Причиною обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі України продовжує бути важкою.

Також в Україні тривають обмеження в постачанні електроенергії для споживачів. Нардеп Олексій Кучеренко зазначив, що це призведе до зменшення імпорту.