Графики отключения света в Украине на завтра 2 декабря

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Отключение света в Украине завтра, 2 декабря, усилят. Ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Отключение света 2 декабря

Для бытовых потребителей ограничения электроэнергии будут действовать:

07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;

08:00 — 10:00 — две очереди отключений;

10:00 — 11:00 — одна очередь отключений;

11:00 — 19:00 — две очереди отключений;

19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будут с 06:00 до 22:00.

Причиной ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — говорится в сообщении.

Людей призвали потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины продолжает быть тяжелой.

Также в Украине продолжаются ограничения в снабжении электроэнергией для потребителей. Нардеп Алексей Кучеренко отметил, что это приведет к уменьшению импорта.