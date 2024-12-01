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Отключения света в Украине усилят — графики на завтра

1 декабря 2024 19:43
Аркадий Пастула - Редактор
Графики отключения света в Украине на завтра 2 декабря
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК
Аркадий Пастула - Редактор

Отключение света в Украине завтра, 2 декабря, усилят. Ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Для бытовых потребителей ограничения электроэнергии будут действовать:

  • 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;
  • 08:00 — 10:00 — две очереди отключений;
  • 10:00 — 11:00 — одна очередь отключений;
  • 11:00 — 19:00 — две очереди отключений;
  • 19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будут с 06:00 до 22:00.

Причиной ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — говорится в сообщении.

Людей призвали потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины продолжает быть тяжелой.

Также в Украине продолжаются ограничения в снабжении электроэнергией для потребителей. Нардеп Алексей Кучеренко отметил, что это приведет к уменьшению импорта.

электроэнергия Украина электроснабжение Укрэнерго отключения света

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