Україна
Відключення світла — Укренерго показало графіки на завтра

Відключення світла — Укренерго показало графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 21:15
Оновлено: 22:29
Відключення світла 29 жовтня - графіки ДТЕК
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

У вівторок, 29 жовтня, в окремих регіонах України запровадять обмеження споживання електроенергії. Такі заходи пов’язані з наслідками масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру країни.

Про це повідомили в Укренерго у Telegram.

Відключення світла — Укренерго показало графіки на завтра - фото 1
Скриншот допису Укренерго

Відключення світла 29 жовтня

Згідно з оприлюдненими даними, погодинні відключення електроенергії триватимуть з 8:00 до 22:00. Їхній обсяг становитиме від 0,5 до 1,5 черги.

Крім того, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності — з 7:00 до 22:00.

Енергетики наголошують, що час і масштаби відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Мешканців закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні та раціонально використовувати електроенергію у періоди, коли світло подається за графіком.

Графіки відключення світла у Києві на 29 жовтня

У ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла у Києві на середу, 29 жовтня.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — говориться у повідомлення.

Коли не буде світла 29 жовтня
Графіки відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК
Коли не буде світла 29 жовтня
Графіки відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині на 29 жовтня

Також у ДТЕК показали графіки обмеження електроенергії на 29 жовтня.

Коли перестануть виключати світло 2025
Графіки відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК
Коли перестануть виключати світло 2025
Графіки відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині на 29 жовтня

Також стало відомо графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 29 жовтня.

Як дізнатися свою чергу відключення світла
Графіки відключення світла на Дніпропетровщині. Фото: ДТЕК
Як дізнатися свою чергу відключення світла
Графіки відключення світла на Дніпропетровщині. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що народний депутат Юрій Камельчук зазначив, що навіть після проведення ремонтних робіт на енергетичних об’єктах неможливо повністю гарантувати стабільне проходження зимового періоду без відключень електроенергії.

Також у ДТЕК розповіли, чому графіки відключень електроенергії можуть змінюватися декілька разів на день.

Укренерго ДТЕК відключення світла графіки відключень світла відключення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
