Відключення світла 29 жовтня - графіки ДТЕК

У вівторок, 29 жовтня, в окремих регіонах України запровадять обмеження споживання електроенергії. Такі заходи пов’язані з наслідками масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру країни.

Про це повідомили в Укренерго у Telegram.

Відключення світла 29 жовтня

Згідно з оприлюдненими даними, погодинні відключення електроенергії триватимуть з 8:00 до 22:00. Їхній обсяг становитиме від 0,5 до 1,5 черги.

Крім того, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності — з 7:00 до 22:00.

Енергетики наголошують, що час і масштаби відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Мешканців закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні та раціонально використовувати електроенергію у періоди, коли світло подається за графіком.

Графіки відключення світла у Києві на 29 жовтня

У ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла у Києві на середу, 29 жовтня.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — говориться у повідомлення.

Графіки відключення світла на Київщині на 29 жовтня

Також у ДТЕК показали графіки обмеження електроенергії на 29 жовтня.

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині на 29 жовтня

Також стало відомо графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 29 жовтня.

Нагадаємо, що народний депутат Юрій Камельчук зазначив, що навіть після проведення ремонтних робіт на енергетичних об’єктах неможливо повністю гарантувати стабільне проходження зимового періоду без відключень електроенергії.

