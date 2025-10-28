Отключение света 29 октября - графики ДТЭК

Отключение света — Укрэнерго показало графики на завтра
Во вторник, 29 октября, в отдельных регионах Украины введут ограничения потребления электроэнергии. Такие меры связаны с последствиями массированных ракетно-дронных атак России на энергетическую инфраструктуру страны.
Об этом сообщили в Укрэнерго в Telegram.
Отключение света 29 октября
Согласно обнародованным данным, почасовые отключения электроэнергии продлятся с 8:00 до 22:00. Их объем составит от 0,5 до 1,5 очереди.
Кроме того, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности — с 7:00 до 22:00.
Энергетики отмечают, что время и масштабы отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Жителей призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе и рационально использовать электроэнергию в периоды, когда свет подается по графику.
Графики отключения света в Киеве на 29 октября
В ДТЭК обнародовали графики отключения света в Киеве на среду, 29 октября.
"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.
Графики отключения света в Киевской области на 29 октября
Также в ДТЭК показали графики ограничения электроэнергии на 29 октября.
Графики отключения света на Днепропетровщине на 29 октября
Также стало известно графики отключения света в Днепропетровской области на 29 октября.
Напомним, что народный депутат Юрий Камельчук отметил, что даже после проведения ремонтных работ на энергетических объектах невозможно полностью гарантировать стабильное прохождение зимнего периода без отключений электроэнергии.
Также в ДТЭК рассказали, почему графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в день.
