Видео

Отключение света — Укрэнерго показало графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 21:15
обновлено: 22:38
Отключение света 29 октября - графики ДТЭК
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Во вторник, 29 октября, в отдельных регионах Украины введут ограничения потребления электроэнергии. Такие меры связаны с последствиями массированных ракетно-дронных атак России на энергетическую инфраструктуру страны.

Об этом сообщили в Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:
Відключення світла — Укренерго показало графіки на завтра - фото 1
Скриншот сообщения Укренерго

Отключение света 29 октября

Согласно обнародованным данным, почасовые отключения электроэнергии продлятся с 8:00 до 22:00. Их объем составит от 0,5 до 1,5 очереди.

Кроме того, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности — с 7:00 до 22:00.

Энергетики отмечают, что время и масштабы отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Жителей призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе и рационально использовать электроэнергию в периоды, когда свет подается по графику.

Графики отключения света в Киеве на 29 октября

В ДТЭК обнародовали графики отключения света в Киеве на среду, 29 октября.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

Коли не буде світла 29 жовтня
Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК
Коли не буде світла 29 жовтня
Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области на 29 октября

Также в ДТЭК показали графики ограничения электроэнергии на 29 октября.

Графики отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК
Графики отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК
Коли перестануть виключати світло 2025
Графики отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Графики отключения света на Днепропетровщине на 29 октября

Также стало известно графики отключения света в Днепропетровской области на 29 октября.

Графики отключения света на Днепропетровщине. Фото: ДТЭК
Графики отключения света на Днепропетровщине. Фото: ДТЭК
Як дізнатися свою чергу відключення світла
Графики отключения света на Днепропетровщине. Фото: ДТЭК

Напомним, что народный депутат Юрий Камельчук отметил, что даже после проведения ремонтных работ на энергетических объектах невозможно полностью гарантировать стабильное прохождение зимнего периода без отключений электроэнергии.

Также в ДТЭК рассказали, почему графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в день.

Укрэнерго ДТЭК отключения света графики отключений света отключения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
