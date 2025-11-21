Відключення світла в Україні 21 листопада — графіки від Укренерго на завтра

Відключення світла — Укренерго оприлюднило графіки на завтра
Відключення світла в Україні завтра, 22 листопада, будуть в усіх регіонах. Причиною є наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Відключення світла в Україні
З 00:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3,5 черг.
Для промислових споживачів обмеження діятимуть також з 00:00 до 23:59.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.
Людей закликають споживати електроенергію ощадливо.
