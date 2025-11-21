Відключення світла в Україні 21 листопада — графіки від Укренерго на завтра

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні завтра, 22 листопада, будуть в усіх регіонах. Причиною є наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

Відключення світла в Україні

З 00:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3,5 черг.

Для промислових споживачів обмеження діятимуть також з 00:00 до 23:59.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

Людей закликають споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів, чому в Україні почали більше вимикати світло.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк повідомив, що графіки відключення світла в Україні можуть стати суворішими вже взимку.