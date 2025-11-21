Видео
Україна
Видео

Отключение света — Укрэнерго обнародовало графики на завтра

Отключение света — Укрэнерго обнародовало графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 18:31
обновлено: 19:07
Отключение света в Украине 21 ноября — графики от Укрэнерго на завтра
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

Отключения света в Украине завтра, 22 ноября, будут во всех регионах. Причиной являются последствия российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Отключение света в Украине

С 00:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1 до 3,5 очередей.

Для промышленных потребителей ограничения будут действовать также с 00:00 до 23:59.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

Людей призывают потреблять электроэнергию экономно.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал, почему в Украине начали больше выключать свет.

Ранее нардеп Сергей Нагорняк сообщил, что графики отключения света в Украине могут стать более строгими уже зимой.

электроэнергия Украина Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
