Отключение света в Украине 21 ноября — графики от Укрэнерго на завтра

Отключение света — Укрэнерго обнародовало графики на завтра
Отключения света в Украине завтра, 22 ноября, будут во всех регионах. Причиной являются последствия российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Отключение света в Украине
С 00:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1 до 3,5 очередей.
Для промышленных потребителей ограничения будут действовать также с 00:00 до 23:59.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.
Людей призывают потреблять электроэнергию экономно.
