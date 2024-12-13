Графік відключення світла в Україні на завтра 14 грудня

Відключення світла посилять — Укренерго показало графік на завтра
Графіки відключення світла в Україні діятимуть завтра, 14 грудня. Причиною обмежень є пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram.
Відключення світла в Україні 14 грудня
Для побутових споживачів діятиме такий графік:
- 00:00 — 13:00 — одна черга відключень;
- 13:00 — 17:00 — дві черги відключень;
- 17:00 — 22:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу застосування графіків
обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 24:00.
Наразі тривають ремонтні роботи на енергооб’єктах. В Укренерго зазначають, що енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене окупантами обладнання
"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", — йдеться у повідомленні.
Споживачів просять не вмикати декілька потужних приладів одночасно.
Нагадаємо, співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, чому минулої зими не вимикали світло.
Також через російський обстріл 13 грудня у Тернопільській області без енергопостачання було 50% споживачів.
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