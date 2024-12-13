График отключения света в Украине на завтра 14 декабря

Отключения света усилят — Укрэнерго показало график на завтра
Графики отключения света в Украине будут действовать завтра, 14 декабря. Причиной ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских обстрелов.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Отключение света в Украине 14 декабря
Для бытовых потребителей будет действовать следующий график:
- 00:00 — 13:00 — одна очередь отключений;
- 13:00 — 17:00 — две очереди отключений;
- 17:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса применение графиков
ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 24:00.
Сейчас продолжаются ремонтные работы на энергообъектах. В Укрэнерго отмечают, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оккупантами оборудование
"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — говорится в сообщении.
Потребителей просят не включать несколько мощных устройств одновременно.
Напомним, соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, почему прошлой зимой не выключали свет.
Также из-за российских обстрелов 13 декабря в Тернопольской области без энергоснабжения было 50% потребителей.
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