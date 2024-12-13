График отключения света в Украине на завтра 14 декабря

Энергетики. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Украине будут действовать завтра, 14 декабря. Причиной ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Отключение света в Украине 14 декабря

Для бытовых потребителей будет действовать следующий график:

00:00 — 13:00 — одна очередь отключений;

13:00 — 17:00 — две очереди отключений;

17:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса применение графиков

ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 24:00.

Сейчас продолжаются ремонтные работы на энергообъектах. В Укрэнерго отмечают, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оккупантами оборудование

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — говорится в сообщении.

Потребителей просят не включать несколько мощных устройств одновременно.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, почему прошлой зимой не выключали свет.

Также из-за российских обстрелов 13 декабря в Тернопольской области без энергоснабжения было 50% потребителей.