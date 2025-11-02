Відео
Головна Новини дня Відключення світла не уникнути — де діятимуть графіки завтра

Відключення світла не уникнути — де діятимуть графіки завтра

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 21:12
Оновлено: 22:01
Графік відключення світла 3 листопада — коли не буде електрики
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

В Україні 3 листопада будуть застосовуватись заходи обмеження споживання в окремих регіонах. Причиною цього є наслідки російських обстрілів.

Про це повідомили в Укренерго. 

Читайте також:

Графіки відключення світла 3 листопада

В Укренерго розповіли, що причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Завтра графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 2 черг.

У такі ж години буде обмеження потужності для промислових споживачів. 

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 2 листопада росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок цього без світла залишились майже 58 тисяч абонентів.

Володимир Зеленський відреагував на удари РФ по цивільних та енергетиці. За його словами,  за тиждень Росія застосувала майже 1 500 ударних дронів і понад 70 ракет по українських містах.

електроенергія обстріли Укренерго світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
