Отключения не избежать — где будут действовать графики завтра

Дата публикации 2 ноября 2025 21:12
обновлено: 21:12
График отключения света 3 ноября — когда не будет электричества
Отключение света. Фото: Новини.LIVE

В Украине 3 ноября будут применяться меры ограничения потребления в отдельных регионах. Причиной этого являются последствия российских обстрелов.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Читайте также:

Графики отключения света 3 ноября

В Укрэнерго рассказали, что причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. Завтра графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 объемом от 0,5 до 2 очередей.

В такие же часы будет ограничение мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — отметили в ведомстве.

Напомним, 2 ноября россияне атаковали Запорожье. В результате без света остались почти 58 тысяч абонентов.

Владимир Зеленский отреагировал на удары РФ по гражданским и энергетике. По его словам, за неделю Россия применила почти 1 500 ударных дронов и более 70 ракет по украинским городам.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
