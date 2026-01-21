Графіки відключення світла на 22 січня

Енергетики ремонтують мережі. Фото: Міненерго

У четвер, 22 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для побутових та промислових споживачів. Проте ситуація в енергосистемі може змінитись.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у середу, 21 січня.

Енергетики закликають українців споживати світло ощадливо

"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — йдеться в повідомленні.

Енергетики просять перевіряти час та обсяг застосування відключень за вашою адресою на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!", — додали в компанії.

Нагадаємо, у Харкові через російські атаки без електроенергії залишаються понад пів мільйона абонентів.

Не кращою є ситуація у Києві — там знеструмлено 60% міста. Крім того, близько 4000 будинків залишаються без тепла.