Графіки відключення світла на 22 січня

Відключення світла — де завтра діятимуть графіки
У четвер, 22 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для побутових та промислових споживачів. Проте ситуація в енергосистемі може змінитись.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у середу, 21 січня.
Енергетики закликають українців споживати світло ощадливо
"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — йдеться в повідомленні.
Енергетики просять перевіряти час та обсяг застосування відключень за вашою адресою на офіційних сторінках обленерго.
"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!", — додали в компанії.
Нагадаємо, у Харкові через російські атаки без електроенергії залишаються понад пів мільйона абонентів.
Не кращою є ситуація у Києві — там знеструмлено 60% міста. Крім того, близько 4000 будинків залишаються без тепла.
