Україна
Відключення світла — де завтра діятимуть графіки

Відключення світла — де завтра діятимуть графіки

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 19:05
Графіки відключення світла на 22 січня
Енергетики ремонтують мережі. Фото: Міненерго

У четвер, 22 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для побутових та промислових споживачів. Проте ситуація в енергосистемі може змінитись.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у середу, 21 січня. 

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Енергетики закликають українців споживати світло ощадливо

"Причина запровадження заходів обмеження  наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — йдеться в повідомленні.

Енергетики просять перевіряти час та обсяг застосування відключень за вашою адресою на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком  будь ласка, споживайте її ощадливо!", — додали в компанії.

Нагадаємо, у Харкові через російські атаки без електроенергії залишаються понад пів мільйона абонентів.

Не кращою є ситуація у Києві — там знеструмлено 60% міста. Крім того, близько 4000 будинків залишаються без тепла.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
