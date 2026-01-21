Графики отключения света на 22 января

Энергетики ремонтируют сети. Фото: Минэнерго

В четверг, 22 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых и промышленных потребителей. Однако ситуация в энергосистеме может измениться.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в среду, 21 января.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Энергетики призывают украинцев потреблять свет экономно

"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — говорится в сообщении.

Энергетики просят проверять время и объем применения отключений по вашему адресу на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!", — добавили в компании.

Напомним, в Харькове из-за российских атак без электроэнергии остаются более полумиллиона абонентов.

Не лучше ситуация в Киеве — там обесточены 60% города. Кроме того, около 4000 домов остаются без тепла.