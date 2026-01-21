Графики отключения света на 22 января

Отключение света — где завтра будут действовать графики
В четверг, 22 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых и промышленных потребителей. Однако ситуация в энергосистеме может измениться.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в среду, 21 января.
Энергетики призывают украинцев потреблять свет экономно
"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — говорится в сообщении.
Энергетики просят проверять время и объем применения отключений по вашему адресу на официальных страницах облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!", — добавили в компании.
Напомним, в Харькове из-за российских атак без электроэнергии остаются более полумиллиона абонентов.
Не лучше ситуация в Киеве — там обесточены 60% города. Кроме того, около 4000 домов остаются без тепла.
Читайте Новини.LIVE!