Зеленский провел спецсовещание по энергетике — какова ситуация

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В среду, 21 января, президент Украины Владимир Зеленский провел специальное энергетическое совещание. Он отметил, что сейчас около 60% Киева — без света.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский во время энергетического совещания 21 января 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский провел энергетическое совещание — какая ситуация со светом

"Провел специальный энергетический селектор. Почти 60% столицы — без электричества. Киев и область, Харьков и область, Сумщина, Чернигов и область, Днепровщина — регионы, где ситуация сейчас самая сложная. Ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб задействованы по максимуму", — сообщил Зеленский.

А также добавил, что по состоянию на сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы — без электричества.

"По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой — нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов", — подчеркнул лидер.



Зеленский сообщил, что МВД доложило по развертыванию и использованию пунктов поддержки и обогрева, по подготовке горячего питания для людей. По его словам, важно, что поддерживается работа базовых станций и мобильной связи.

"Отдельно говорили с чиновниками и Укрэнерго по тому, что необходимо для ускорения ремонтов сетей и подстанций. Был отчет из Запорожья по срокам и деталям привлечения и подготовки дополнительных сил для сбивания "шахедов".

Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, — для таких компаний уже есть решение о бронировании 100 % персонала. Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на недостаток кадров — города имеют ресурс для привлечения людей на работу", — рассказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня ожидает также отдельный доклад чиновников по программам поддержки украинцев и предприятий в условиях чрезвычайной ситуации — "нужны шаги, которые реально помогут людям и позволят стабилизировать ситуацию".

По словам лидера, будут также встречи и переговоры с партнерами, которые могут оказать дополнительную поддержку.

