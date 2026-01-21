Зеленський провів спецнараду по енергетиці — яка ситуація

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У середу, 21 січня, президент України Володимир Зеленський провів спеціальну енергетичну нараду. Він зазначив, що наразі близько 60% Києва — без світла.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський під час енергетичної наради 21 січня 2026 року. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський провів енергетичну нараду — яка ситуація зі світлом

"Провів спеціальний енергетичний селектор. Майже 60% столиці — без електрики. Київ та область, Харків та область, Сумщина, Чернігів та область, Дніпровщина — регіони, де ситуація зараз найскладніша. Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму", — повідомив Зеленський.

А також додав, що станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % столиці — без електрики.

"За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою — потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів", — наголосив лідер.



Зеленський поінформував, що МВС доповіло по розгортанню й використанню пунктів підтримки та обігріву, по підготовці гарячого харчування для людей. За його словами, важливо, що підтримується робота базових станцій та мобільного зв’язку.

"Окремо говорили з урядовцями та Укренерго по тому, що необхідне для прискорення ремонтів мереж та підстанцій. Був звіт із Запоріжжя по термінах і деталях залучення та підготовки додаткових сил для збиття "шахедів".

Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, — для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів — міста мають ресурс для залучення людей на роботу", — розповів президент.

Зеленський зазначив, що сьогодні очікує також окрему доповідь урядовців по програмах підтримки українців та підприємств в умовах надзвичайної ситуації — "потрібні кроки, які реально допоможуть людям і дозволять стабілізувати ситуацію".

За словами лідера, будуть також зустрічі та перемовини з партнерами, які можуть надати додаткову підтримку.

Раніше ми інформували, що станом на 21 січня на Харківщині понад пів мільйона абонентів без світла.

Також ми інформували, що Укренерго запровадило аварійні відключення у кількох областях України.