Україна
Головна Новини дня Графіки не діятимуть — Укренерго вводить аварійні відключення

Графіки не діятимуть — Укренерго вводить аварійні відключення

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 08:32
В Україні ввели аварійні відключення світла через обстріли
Енергетик проводить ремонт. Фото: ДТЕК

У кількох регіонах України через наслідки російських обстрілів ускладнилася ситуація в енергосистемі, у зв'язку з чим енергетики були змушені застосувати аварійні відключення електроенергії. У цих областях тимчасово не діють раніше оприлюднені графіки знеструмлень.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

Читайте також:

В Україні вводять аварійні відключення електроенергії 21 січня

Енергетичні служби повідомляють, що працюють у посиленому режимі, аби якомога швидше стабілізувати роботу енергосистеми та відновити надійне електропостачання споживачам. Зазначається, що аварійні відключення мають тимчасовий характер і будуть скасовані одразу після нормалізації ситуації.

Водночас в енергосекторі наголошують, що обстановка залишається динамічною і може змінюватися залежно від стану мереж та наслідків нових атак. Українців закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу — обленерго у своїх регіонах, де публікується актуальна інформація про обмеження або відновлення електропостачання.

Також енергетики звертаються до споживачів із проханням ощадливо користуватися електроенергією. Якщо в оселях наразі є світло, рекомендують зменшити навантаження на мережу, щоб допомогти енергосистемі працювати стабільніше в умовах підвищеного ризику.

Нагадаємо, електрики порадили, як захистити побутову техніку від перепадів напруги.

Також читайте, як правильно підібрати генератор для будинку

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
