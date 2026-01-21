В Україні ввели аварійні відключення світла через обстріли

Енергетик проводить ремонт. Фото: ДТЕК

У кількох регіонах України через наслідки російських обстрілів ускладнилася ситуація в енергосистемі, у зв'язку з чим енергетики були змушені застосувати аварійні відключення електроенергії. У цих областях тимчасово не діють раніше оприлюднені графіки знеструмлень.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

Енергетичні служби повідомляють, що працюють у посиленому режимі, аби якомога швидше стабілізувати роботу енергосистеми та відновити надійне електропостачання споживачам. Зазначається, що аварійні відключення мають тимчасовий характер і будуть скасовані одразу після нормалізації ситуації.

Водночас в енергосекторі наголошують, що обстановка залишається динамічною і може змінюватися залежно від стану мереж та наслідків нових атак. Українців закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу — обленерго у своїх регіонах, де публікується актуальна інформація про обмеження або відновлення електропостачання.

Також енергетики звертаються до споживачів із проханням ощадливо користуватися електроенергією. Якщо в оселях наразі є світло, рекомендують зменшити навантаження на мережу, щоб допомогти енергосистемі працювати стабільніше в умовах підвищеного ризику.

