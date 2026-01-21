Видео
Главная Новости дня Графики не действуют — Укрэнерго вводит аварийные отключения

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 08:32
В Украине ввели аварийные отключения света из-за обстрелов
Энергетик проводит ремонт. Фото: ДТЭК

В нескольких регионах Украины из-за последствий российских обстрелов осложнилась ситуация в энергосистеме, в связи с чем энергетики были вынуждены применить аварийные отключения электроэнергии. В этих областях временно не действуют ранее обнародованные графики обесточиваний.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Читайте также:

В Украине вводят аварийные отключения электроэнергии 21 января

Энергетические службы сообщают, что работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее стабилизировать работу энергосистемы и восстановить надежное электроснабжение потребителей. Отмечается, что аварийные отключения носят временный характер и будут отменены сразу после нормализации ситуации.

В то же время в энергосекторе отмечают, что обстановка остается динамичной и может меняться в зависимости от состояния сетей и последствий новых атак. Украинцев призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения — облэнерго в своих регионах, где публикуется актуальная информация об ограничении или восстановлении электроснабжения.

Также энергетики обращаются к потребителям с просьбой экономно пользоваться электроэнергией. Если в домах сейчас есть свет, рекомендуют уменьшить нагрузку на сеть, чтобы помочь энергосистеме работать стабильнее в условиях повышенного риска.

Напомним, электрики посоветовали, как защитить бытовую технику от перепадов напряжения.

Также читайте, как правильно подобрать генератор для дома.

Укрэнерго энергосистема отключения света графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
