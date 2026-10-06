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Головна Новини дня Відключення світла 7 жовтня: графіки діятимуть цілодобово

Відключення світла 7 жовтня: графіки діятимуть цілодобово

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6 жовтня 2026 21:42
Графіки відключення світла на 7 жовтня від Укренерго
Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У частині регіонів України 7 жовтня діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження для промисловості, бізнесу та всіх категорій споживачів застосовуватимуть з 00:00 до 23:59. В Укренерго пояснили, що причиною стали російські атаки на енергетичні об'єкти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Укренерго.

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Графіки відключень світла на 7 жовтня

За даними Укренерго, 7 жовтня протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59 — для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів у цей же період застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1,5 черги.

В Укренерго уточнили, що обмеження пов'язані з російськими атаками на енергетичні об'єкти.

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Заява Укренерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що в Україні можуть знову запровадити графіки відключень світла через нові масовані атаки РФ. За його словами, особливу загрозу становлять удари балістичними ракетами, від яких не захищають наявні укриття. Окремо Герус зазначив, що Трипільська ТЕС працює в межах об’єднаної енергосистеми України, а не лише забезпечує Київщину.

Новини.LIVE також писали, що Україна отримала від спецслужб документи з планами Росії щодо ударів по енергетичній інфраструктурі взимку. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, у них визначені цілі атак, види та кількість озброєння для кожного об’єкта. Україна вже готується до можливих ударів, зокрема облаштовує захисні конструкції та накопичує обладнання для швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури.

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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