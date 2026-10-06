Графики отключений электроэнергии на 7 октября от Укрэнерго

Город погрузился в темноту из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В некоторых регионах Украины 7 октября будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения для промышленности, бизнеса и всех категорий потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59. В Укрэнерго пояснили, что причиной стали российские атаки на энергетические объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Укрэнерго.

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Графики отключений электроэнергии на 7 октября

По данным Укрэнерго, 7 октября в течение всех суток — с 00:00 до 23:59 — для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Для всех категорий потребителей в этот же период будут применяться графики почасовых отключений. Объем ограничений составит от 0,5 до 1,5 очереди.

В Укрэнерго уточнили, что ограничения связаны с российскими атаками на энергетические объекты.

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Заявление Укрэнерго/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в Украине могут вновь ввести графики отключений света из-за новых массированных атак РФ. По его словам, особую угрозу представляют удары баллистическими ракетами, от которых не защищают имеющиеся укрытия. Отдельно Герус отметил, что Трипольская ТЭС работает в рамках объединенной энергосистемы Украины, а не только обеспечивает Киевскую область.

Новини.LIVE также писали, что Украина получила от спецслужб документы с планами России по нанесению ударов по энергетической инфраструктуре зимой. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, в них определены цели атак, виды и количество вооружения для каждого объекта. Украина уже готовится к возможным ударам, в частности, обустраивает защитные сооружения и накапливает оборудование для быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры.