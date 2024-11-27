Відключення світла завтра, 28 листопада в Україні — в Укренерго повідомили години

Енергетики. Фото: ДТЕК

В Україні спостерігається дефіцит в енергосистемі внаслідок останніх російських атак. Внаслідок цього у четвер, 28 листопада, планується застосування графіків відключень світла.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Графіки відключень на 28 листопада

Завтра обмеження світла будуть застосовувати таким чином:

08:00-19:00 — одна черга відключень для побутових споживачів;

07:00-20:00 — відключення для промисловості та бізнесу.

В компанії уточнили, що причиною обмежень стало пошкодження об'єктів під час атаки 17 листопада. Наразі енергетики працюють, аби якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

В Укренерго зазначили, що час та обсяг обмежень можуть змінитись, тому варто стежити за актуальною інформацією.

Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитись графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу дронами на Тернопільщині було пошкоджено ключовий енергетичний об'єкт, ситуація зі світлом залишається критичною.

Також ми писали, що Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг розглянула питання щодо граничних цін, аби забезпечити стабільність ринку електроенергії.