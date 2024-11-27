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Відключення продовжаться — Укренерго оновили графіки на завтра

27 листопада 2024 19:16
Євгенія Брюховецька - редактор
Відключення світла завтра, 28 листопада в Україні — в Укренерго повідомили години
Енергетики. Фото: ДТЕК
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні спостерігається дефіцит в енергосистемі внаслідок останніх російських атак. Внаслідок цього у четвер, 28 листопада, планується застосування графіків відключень світла.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Завтра обмеження світла будуть застосовувати таким чином:

  • 08:00-19:00 — одна черга відключень для побутових споживачів;
  • 07:00-20:00 — відключення для промисловості та бізнесу.

В компанії уточнили, що причиною обмежень стало пошкодження об'єктів під час атаки 17 листопада. Наразі енергетики працюють, аби якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

В Укренерго зазначили, що час та обсяг обмежень можуть змінитись, тому варто стежити за актуальною інформацією.

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Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитись графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу дронами на Тернопільщині було пошкоджено ключовий енергетичний об'єкт, ситуація зі світлом залишається критичною.

Також ми писали, що Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг розглянула питання щодо граничних цін, аби забезпечити стабільність ринку електроенергії.

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