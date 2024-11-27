Отключение света завтра, 28 ноября в Украине — в Укрэнерго сообщили часы

Энергетики. Фото: ДТЭК

В Украине наблюдается дефицит в энергосистеме в результате последних российских атак. В результате в четверг, 28 ноября, планируется применение графиков отключений света.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключений на 28 ноября

Завтра ограничения света будут применять следующим образом:

8:00-19:00 — одна очередь отключений для бытовых потребителей;

7:00-20:00 — отключение для промышленности и бизнеса.

В компании уточнили, что причиной ограничений стало повреждение объектов при атаке 17 ноября. Сейчас энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.

В Укрэнерго отметили, что время и объем ограничений могут измениться, поэтому нужно следить за актуальной информацией.

Скриншот поста Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, в результате вчерашнего обстрела дронами на Тернопольщине был поврежден ключевой энергетический объект, ситуация со светом остается критической.

Также мы писали, что Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам рассмотрела вопрос о предельных ценах, чтобы обеспечить стабильность рынка электроэнергии.