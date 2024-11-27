Отключение света завтра, 28 ноября в Украине — в Укрэнерго сообщили часы

Отключения продолжатся — Укрэнерго обновили графики на завтра
В Украине наблюдается дефицит в энергосистеме в результате последних российских атак. В результате в четверг, 28 ноября, планируется применение графиков отключений света.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключений на 28 ноября
Завтра ограничения света будут применять следующим образом:
- 8:00-19:00 — одна очередь отключений для бытовых потребителей;
- 7:00-20:00 — отключение для промышленности и бизнеса.
В компании уточнили, что причиной ограничений стало повреждение объектов при атаке 17 ноября. Сейчас энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.
В Укрэнерго отметили, что время и объем ограничений могут измениться, поэтому нужно следить за актуальной информацией.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, в результате вчерашнего обстрела дронами на Тернопольщине был поврежден ключевой энергетический объект, ситуация со светом остается критической.
Также мы писали, что Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам рассмотрела вопрос о предельных ценах, чтобы обеспечить стабильность рынка электроэнергии.
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