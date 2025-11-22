Відключення світла в Україні 23 листопада — графіки від Укренерго на завтра

Енергетик. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла завтра, 23 листопада, знову діятимуть у більшості регіонів України. Їх запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергообʼєкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у суботу, 22 листопада.

Відключення світла в Україні 23 листопада

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 2,5 черг. Для промислових споживачів — з 00:00 до 23:59.

В Укренерго наголошують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися, тому варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області через негоду без світла залишилися 159 населених пунктів. Потужний сніг накрив регіон.

Раніше у Міненерго пояснили, чому в областях України вимикають світло по-різному.