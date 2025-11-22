Отключение света в Украине 23 ноября — графики от Укрэнерго на завтра

Энергетик. Фото: ДТЭК

Графики отключения света завтра, 23 ноября, снова будут действовать в большинстве регионов Украины. Их вводят из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в субботу, 22 ноября.

Реклама

Читайте также:

Отключения света в Украине 23 ноября

Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 1 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей — с 00:00 до 23:59.

В Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут измениться, поэтому стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! " — говорится в сообщении.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области из-за непогоды без света остались 159 населенных пунктов. Мощный снег накрыл регион.

Ранее в Минэнерго объяснили, почему в областях Украины выключают свет по-разному.