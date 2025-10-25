Відключення світла 26 жовтня - коли не буде електроенергії

Дівчина з книжкою та ліхтариком. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 26 жовтня, в окремих регіонах України буде обмежено споживання електроенергії. Причиною таких заходів стали наслідки масованих ракетно-дронових атак російських військ на енергетичні об’єкти країни.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла 26 жовтня

За попередньою інформацією, обмеження будуть застосовуватися за такими параметрами:

Годинні відключення: з 09:00 до 22:00 — від 0,5 до 1 черги.

Обмеження потужності для промислових споживачів: з 09:00 до 22:00.

Водночас в енергетичних компаніях наголошують, що точний час та обсяг обмежень може змінюватися, тому мешканцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також нагадують, що коли електроенергія буде доступна за графіком, її слід споживати ощадливо, щоб мінімізувати можливі перебої.

