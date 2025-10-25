Відео
Україна
Відключення електроенергії — які графіки діятимуть завтра

Відключення електроенергії — які графіки діятимуть завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 21:23
Оновлено: 21:48
Відключення світла 26 жовтня - коли не буде електроенергії
Дівчина з книжкою та ліхтариком. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 26 жовтня, в окремих регіонах України буде обмежено споживання електроенергії. Причиною таких заходів стали наслідки масованих ракетно-дронових атак російських військ на енергетичні об’єкти країни.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.


Відключення електроенергії — які графіки діятимуть завтра - фото 1
Пост Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла 26 жовтня

За попередньою інформацією, обмеження будуть застосовуватися за такими параметрами:

  • Годинні відключення: з 09:00 до 22:00 — від 0,5 до 1 черги.
  • Обмеження потужності для промислових споживачів: з 09:00 до 22:00.

Водночас в енергетичних компаніях наголошують, що точний час та обсяг обмежень може змінюватися, тому мешканцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також нагадують, що коли електроенергія буде доступна за графіком, її слід споживати ощадливо, щоб мінімізувати можливі перебої.

Раніше ми розповідали, що в окремих областях в України змінили графіки відключення електроенергії.

Також дізнавайтеся, як ексміністр енергетики оцінив ризик повного блекауту в Україні взимку.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
