Відключення світла 26 жовтня - коли не буде електроенергії

Відключення електроенергії — які графіки діятимуть завтра
У неділю, 26 жовтня, в окремих регіонах України буде обмежено споживання електроенергії. Причиною таких заходів стали наслідки масованих ракетно-дронових атак російських військ на енергетичні об’єкти країни.
Про це повідомляє Укренерго у Telegram.
Відключення світла 26 жовтня
За попередньою інформацією, обмеження будуть застосовуватися за такими параметрами:
- Годинні відключення: з 09:00 до 22:00 — від 0,5 до 1 черги.
- Обмеження потужності для промислових споживачів: з 09:00 до 22:00.
Водночас в енергетичних компаніях наголошують, що точний час та обсяг обмежень може змінюватися, тому мешканцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Також нагадують, що коли електроенергія буде доступна за графіком, її слід споживати ощадливо, щоб мінімізувати можливі перебої.
