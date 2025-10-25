Отключение света 26 октября - когда не будет электроэнергии

Девушка с книжкой и фонариком. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 26 октября, в отдельных регионах Украины будет ограничено потребление электроэнергии. Причиной таких мер стали последствия массированных ракетно-дронных атак российских войск на энергетические объекты страны.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.



Отключение света 26 октября

По предварительной информации, ограничения будут применяться по следующим параметрам:

Часовые отключения: с 09:00 до 22:00 — от 0,5 до 1 очереди.

Ограничение мощности для промышленных потребителей: с 09:00 до 22:00.

В то же время в энергетических компаниях отмечают, что точное время и объем ограничений может меняться, поэтому жителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Также напоминают, что когда электроэнергия будет доступна по графику, ее следует потреблять экономно, чтобы минимизировать возможные перебои.

