Отключение света — какие графики будут действовать завтра

Отключение света — какие графики будут действовать завтра

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 21:23
обновлено: 21:24
Отключение света 26 октября - когда не будет электроэнергии
Девушка с книжкой и фонариком. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 26 октября, в отдельных регионах Украины будет ограничено потребление электроэнергии. Причиной таких мер стали последствия массированных ракетно-дронных атак российских войск на энергетические объекты страны.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:
Отключение света — какие графики будут действовать завтра - фото 1
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света 26 октября

По предварительной информации, ограничения будут применяться по следующим параметрам:

  • Часовые отключения: с 09:00 до 22:00 — от 0,5 до 1 очереди.
  • Ограничение мощности для промышленных потребителей: с 09:00 до 22:00.

В то же время в энергетических компаниях отмечают, что точное время и объем ограничений может меняться, поэтому жителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Также напоминают, что когда электроэнергия будет доступна по графику, ее следует потреблять экономно, чтобы минимизировать возможные перебои.

Ранее мы рассказывали, что в отдельных областях в Украине изменили графики отключения электроэнергии.

Также узнавайте, как экс-министр энергетики оценил риск полного блэкаута в Украине зимой.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
