Відключення світла 26 листопада — як працюватимуть графіки

Аварійна бригада електромережі. Фото: Львівобленерго

У вівторок, 26 листопада, в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження світла впроваджуватимуть з 7:00 до 10:00 та з 14:00 до 21:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Відключення світла 26 листопада

Завтра на території України діятимуть тимчасові обмеження електропостачання через пошкодження енергооб’єктів, спричинені масованою ракетно-дроновою атакою 17 листопада.

За даними Укренерго, світло вимикатимуть двічі:

7:00 – 10:00 — одна черга відключень

14:00 – 21:00 — одна черга відключень

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб оперативно відновити функціонування пошкоджених систем.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з'являється за графіком", — зауважили в компанії.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Графіки відключення світла по областях

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки — основною темою була енергетика та її захист.

Раніше ми писали про те, що у грудні вартість світла для побутових споживачів підвищувати не будуть, тобто українці й надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт-год.