Відключення світла 26 листопада — як працюватимуть графіки

Відключень не уникнути завтра — Укренерго показало нові графіки
У вівторок, 26 листопада, в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження світла впроваджуватимуть з 7:00 до 10:00 та з 14:00 до 21:00.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Відключення світла 26 листопада
Завтра на території України діятимуть тимчасові обмеження електропостачання через пошкодження енергооб’єктів, спричинені масованою ракетно-дроновою атакою 17 листопада.
За даними Укренерго, світло вимикатимуть двічі:
- 7:00 – 10:00 — одна черга відключень
- 14:00 – 21:00 — одна черга відключень
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб оперативно відновити функціонування пошкоджених систем.
"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з'являється за графіком", — зауважили в компанії.
Графіки відключення світла по областях
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки — основною темою була енергетика та її захист.
Раніше ми писали про те, що у грудні вартість світла для побутових споживачів підвищувати не будуть, тобто українці й надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт-год.
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