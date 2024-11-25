Отключение света 26 ноября — как будут работать графики

Отключений не избежать завтра — Укрэнерго показало новые графики
Во вторник, 26 ноября, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения света будут вводить с 07:00 до 10:00 и с 14:00 до 21:00.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Отключение света 26 ноября
Завтра на территории Украины будут действовать временные ограничения электроснабжения из-за повреждений энергообъектов, вызванных массированной ракетно-дроновой атакой 17 ноября.
По данным Укрэнерго, свет будут выключать дважды:
- 07:00-10:00 — одна очередь отключений
- 14:00-21:00 — одна очередь отключений
Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы оперативно восстановить функционирование поврежденных систем.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", — отметили в компании.
Графики отключений света по областям
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки — основной темой была энергетика и ее защита.
Ранее мы писали о том, что в декабре стоимость света для бытовых потребителей повышать не будут, то есть украинцы и дальше будут платить 4,32 грн за 1 кВт-час.
Читайте Новини.LIVE!