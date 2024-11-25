Отключение света 26 ноября — как будут работать графики

Аварийная бригада электросети. Фото: Львовоблэнерго

Во вторник, 26 ноября, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения света будут вводить с 07:00 до 10:00 и с 14:00 до 21:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Отключение света 26 ноября

Завтра на территории Украины будут действовать временные ограничения электроснабжения из-за повреждений энергообъектов, вызванных массированной ракетно-дроновой атакой 17 ноября.

По данным Укрэнерго, свет будут выключать дважды:

07:00-10:00 — одна очередь отключений

14:00-21:00 — одна очередь отключений

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы оперативно восстановить функционирование поврежденных систем.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", — отметили в компании.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Графики отключений света по областям

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки — основной темой была энергетика и ее защита.

Ранее мы писали о том, что в декабре стоимость света для бытовых потребителей повышать не будут, то есть украинцы и дальше будут платить 4,32 грн за 1 кВт-час.