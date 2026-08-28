Приватизація ТЕЦ в Україні: наслідки для енергосистеми під час війни

Наслідки на одній з ТЕЦ у Києві після серії атак Росії у 2025 році взимку. Фото: REUTERS

Через відсутність фінансових заощаджень та небажання власників витрачати власні заощадження відбудова дрібних приватних ТЕЦ опинилася під загрозою і на це можуть піти кілька років. Депутат Сергій Нагорняк вважає, що без розумних рішень з боку держави, зокрема партнерських програм, ці станції подекуди можуть й взагалі не відновити.

Про це Сергій Нагорняк повідомив ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE.

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Більшість ТЕЦ є приватною власністю

В Україні левова частка теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей належить приватному бізнесу. Така ситуація склалася внаслідок масштабної приватизації, яка тривала в країні останні кілька десятиліть. За словами Сергія Нагорняка, хоч державна теплогенерація і зберігає значну позицію, приватний сектор відіграє величезну роль на енергетичному ринку.

Наразі ринок розділений між кількома гравцями, ситуація у яких кардинально відрізняється. Найбільшим приватним власником є компанія ДТЕК, до якої у держави наразі немає питань щодо темпів відбудови.

Нагорняк підкреслює, що цей енергохолдинг співпрацює з міжнародними донорами та урядом, тому відновлює свої пошкоджені об'єкти професійно та в максимально стислі терміни. Натомість зовсім інша картина спостерігається серед дрібніших учасників ринку, які контролюють лише одну, дві чи три міські теплоелектроцентралі.

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"Є інші учасники ринку, які мають в своєму підпорядкуванні одну або дві або три теплоелектроцентралі міські, і там ситуація складніша, тому що у них немає того запасу міцності, і коли з двох теплоелектроцентралів обидві не працюють, і у них немає грошового потоку, щоб їх відновлювати, з-під матраців вони ці гроші діставати не хочуть, ті, які вже десь матраци за кордоном, і це проблема є.

І тут потрібно державі думати, що робити з такими випадками", — заявив Нагорняк.

Щоб не втратити ці об'єкти генерації, держава змушена шукати виходи з глухого кута. Сергій Нагорняк переконаний, що уряд має запропонувати розумний підхід для вирішення проблеми непрацюючих приватних ТЕЦ.

Парламентар зазначив, що не закликає до націоналізації майна. На його думку, оптимальним рішенням у цій ситуації могло б стати створення державно-приватного партнерства на базі зруйнованих станцій дрібних гравців.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, киянам радять бути напоготові до важкої зими та заздалегідь підготуватися до можливих блекаутів. Якщо ворог знову вдарить по енергетиці, місто ризикує залишитися без тепла на місяці. Фахівці застерігають, що навіть якщо аварійні бригади швидко полагодять пошкоджені ТЕЦ, уся система може просто не витримати й дати глобальний збій.

Ще в червні лунали попередження, що просто відновлювати великі теплоелектроцентралі під час війни немає жодного сенсу. Росіяни чудово знають їхнє точне розташування й продовжують бити по тих самих точках.