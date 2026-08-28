Приватизация ТЭЦ в Украине: последствия для энергосистемы в условиях войны

Последствия на одной из ТЭЦ в Киеве после серии атак со стороны России зимой 2025 года. Фото: REUTERS

Из-за отсутствия финансовых сбережений и нежелания владельцев тратить собственные сбережения восстановление мелких частных ТЭЦ оказалось под угрозой, и на это может уйти несколько лет. Депутат Сергей Нагорняк считает, что без разумных решений со стороны государства, в частности партнерских программ, эти станции в некоторых случаях могут и вовсе не восстановить.

Об этом Сергей Нагорняк сообщил эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE.

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Большинство ТЭЦ находится в частной собственности

В Украине львиная доля теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей принадлежит частному бизнесу. Такая ситуация сложилась в результате масштабной приватизации, которая продолжалась в стране последние несколько десятилетий. По словам Сергея Нагорняка, хотя государственная теплогенерация и сохраняет значительные позиции, частный сектор играет огромную роль на энергетическом рынке.

В настоящее время рынок разделен между несколькими игроками, ситуация у которых кардинально отличается. Крупнейшим частным владельцем является компания ДТЭК, к которой у государства пока нет претензий относительно темпов восстановления.

Нагорняк подчеркивает, что этот энергохолдинг сотрудничает с международными донорами и правительством, поэтому восстанавливает свои поврежденные объекты профессионально и в максимально сжатые сроки. Зато совершенно иная картина наблюдается среди более мелких участников рынка, которые контролируют лишь одну, две или три городские теплоэлектроцентрали.

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"Есть и другие участники рынка, у которых в подчинении одна, две или три городские теплоэлектроцентрали, и там ситуация сложнее, потому что у них нет того запаса прочности, и когда из двух теплоэлектроцентралей обе не работают, и у них нет денежного потока, чтобы их восстанавливать, из-под матрасов эти деньги доставать они не хотят — те, у кого матрасы уже где-то за границей, — и это проблема. И здесь государству нужно думать, что делать с такими случаями", — заявил Нагорняк.

Чтобы не потерять эти объекты генерации, государство вынуждено искать выходы из тупика. Сергей Нагорняк убежден, что правительство должно предложить разумный подход к решению проблемы неработающих частных ТЭЦ.

Парламентарий отметил, что не призывает к национализации имущества. По его мнению, оптимальным решением в этой ситуации могло бы стать создание государственно-частного партнерства на базе разрушенных станций мелких игроков.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, киевлянам советуют быть начеку в преддверии суровой зимы и заранее подготовиться к возможным отключениям электроэнергии. Если враг вновь нанесет удар по энергетике, город рискует остаться без тепла на целый месяц. Специалисты предупреждают, что даже если аварийные бригады быстро отремонтируют поврежденные ТЭЦ, вся система может просто не выдержать и дать глобальный сбой.

Еще в июне звучали предупреждения, что просто восстанавливать крупные теплоэлектроцентрали во время войны не имеет никакого смысла. Россияне прекрасно знают их точное расположение и продолжают наносить удары по тем же точкам.