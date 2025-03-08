Медіа NYT вийшло зі шпальтою про військове поховання в Україні

Церемонія прощання з військовими. Ілюстративне фото: Reuters

Видання The New York Times, що є одним з найвпливовіших у Сполучених Штатах Америки, у суботу, 8 березня, вийшло зі шпальтою про військове поховання в Україні. У ній розміщені фотографії прощання з загиблими воїнами.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Сьогоднішній випуск The New York Times

На першій сторінці випуску світлини з військовим гуртом ЗСУ, який відспівує загиблих під час боїв українських захисників.

Заголовок матеріалу — Farewells and future hopes, що означає "Прощання та майбутні сподівання". Видання пише про солдатів, які проводять своїх загиблих побратимів в останню путь.

Випуск The New York Times. Фото: Новини.LIVE

Випуск The New York Times. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, днями адміністрація США призупинила обмін розвідінформацією з Україною та заморозила постачання зброї. У Трампа назвали умову для відновлення.

А головний сержант батальйону безпілотних систем Юрій Лисенко зазначив, що припинення військової допомоги США мінімально вплине на кількість наземних операцій ЗСУ.