Медиа NYT вышло со страницей о воинском захоронении в Украине

Издание NYT выпустило материал о военном захоронении в Украине
Издание The New York Times, являющееся одним из самых влиятельных в Соединенных Штатах Америки, в субботу, 8 марта, вышло с полосой о воинских захоронениях в Украине. В ней размещены фотографии прощания с погибшими воинами.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Сегодняшний выпуск The New York Times
На первой странице выпуска фотографии с военной группой ВСУ, которая отпевает погибших во время боев украинских защитников.
Заголовок материала — "Farewells and future hopes", что означает "Прощание и будущие надежды". Издание пишет о солдатах, которые провожают своих погибших собратьев в последний путь.
Напомним, на днях администрация США приостановила обмен развединформацией с Украиной и заморозила поставки оружия. У Трампа назвали условие для восстановления.
А главный сержант батальона беспилотных систем Юрий Лысенко отметил, что прекращение военной помощи США минимально повлияет на количество наземных операций ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!