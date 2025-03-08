Медиа NYT вышло со страницей о воинском захоронении в Украине

Церемония прощания с военными. Иллюстративное фото: Reuters

Издание The New York Times, являющееся одним из самых влиятельных в Соединенных Штатах Америки, в субботу, 8 марта, вышло с полосой о воинских захоронениях в Украине. В ней размещены фотографии прощания с погибшими воинами.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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На первой странице выпуска фотографии с военной группой ВСУ, которая отпевает погибших во время боев украинских защитников.

Заголовок материала — "Farewells and future hopes", что означает "Прощание и будущие надежды". Издание пишет о солдатах, которые провожают своих погибших собратьев в последний путь.

Выпуск The New York Times. Фото: Новини.LIVE

Выпуск The New York Times. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на днях администрация США приостановила обмен развединформацией с Украиной и заморозила поставки оружия. У Трампа назвали условие для восстановления.

А главный сержант батальона беспилотных систем Юрий Лысенко отметил, что прекращение военной помощи США минимально повлияет на количество наземных операций ВСУ.