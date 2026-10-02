Заморозки в Україні 2 жовтня - прогноз погоди

Дівчина йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 2 жовтня, повідомили синоптики. В цей день очікується переважно суха погода без опадів. Вночі на більшій частині території температура повітряна становила +1...+6 °С, а на поверхні ґрунту навіть були заморозки. Проте вдень вже потеплішає до +14...+19 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 2 жовтня. Карта: Укргідрометцентр

Якою буде погода в Україні 2 жовтня

За прогнозом Укргідрометцентру, 2 жовтня синоптична ситуація в Україні суттєво не зміниться. Погоду визначатиме область високого тиску, яка охоплює значну територію та має кілька центрів.

Один із них переміщуватиметься з півночі Скандинавії у південному напрямку. Вдень 2 жовтня його центр розташовуватиметься над Білоруссю, що сприятиме надходженню холодного повітря з північно-східного напрямку.

Атмосферний тиск продовжить зростати, а вологість від ночі до дня зменшуватиметься. Очікується мінлива хмарність, без опадів.

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У південній частині країни вночі температура становила +5…+10 °С, а на решті території — +1…+6 °С. На поверхні ґрунту очікувалися заморозки 0…-3 °С.

Вдень по Україні температура підвищиться до +14…+19 °С. Таким чином, ніч була холодною, а вдень очікується приємне тепло для цієї пори року.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у жовтні 2026 року температура в Україні очікується на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. Водночас у другій половині місяця прогнозують різкі похолодання та нічні заморозки. У Карпатах можливий перший сніг.

Новини.LIVE також писали, що у жовтні 2026 року надзвичайно потужних або тривалих магнітних бур не прогнозують. Найсильніший геомагнітний шторм очікується з 12 по 16 жовтня, ще одне збурення — 22 жовтня. На початку та наприкінці місяця прогнозують лише слабкі магнітні бурі.