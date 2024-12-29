Рік Змії для України — ключові події що відбувались в минулому

Монумент "Батьківщина-мати". Фото: Профспілка працівників освіти і науки України

Україна пережила в минулому багато важких та важливих подій. Чимало з них траплялися саме в рік Змії.

Новини.LIVE розповідають, як рік Змії проходив для України в минулому.

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1905 рік — протести та страйки

У 1905 рік в Україні стає початком революційної бурі. Тисячі робітників вийшли на протести проти злочинств царизму, пізніше до них долучились селяни та інші громадяни, кому була небайдужа доля народу. Надалі мітинги переросли у збройні повстання. На тлі руху, пов'язаного з демократичною революцією, виринуло й українське питання. Громадяни виступали проти національного гніту, домагалася безплатного загального навчання українською мовою у школах, права користуватися нею у пресі, на сцені та в державних установах.

1917 рік — Україна здобула автономію

У 1917 році сталася історична подія — вперше від часів гетьмана Івана Мазепи Україна відновила автономію. Тоді ж Центральна Рада ухвалила свій Перший Універсал "До українського народу, на Україні й по-за Україною сущого". Україна фактично здобула автономію, якої не мала понад 200 років. Перший крок до проголошення державної незалежності було зроблено.

1929 рік — початок колективізації

У 1929 році в Україні почалася масова колективізація. Зрештою це призвело до Голодомору 1932-1333 років. Сталін розпочав репресії проти українського селянства, інтелігенції та церков.

1941 рік — початок війни

У 1941 році Німеччина напала на СРСР. Тоді почалася німецько-радянська війна — конфлікт, який став визначальним в рамках Другої світової війни. Нацистські війська окупували Україну, що призвело до чисельних розрух та жертв.

1953 рік — початок десталінізації

У 1953 році помирає Йосип Сталін. Саме тоді в Україні починається "відлига" або ж десталінізація — розвінчання культу особи Сталіна та ліквідація наслідків його режиму. Колишній близький прибічник Йосипа Сталіна, Микита Хрущов спробував здійснити десталінізацію на всіх рівнях — від економіки до культури.

1965 рік — хвиля арешту дисидентів

У 1965 році в Україні пройшла перша хвиля арештів українських дисидентів та інакодумців. Це сталося у Києві, Одесі, Луцьку, Львові, Тернополі та Івано-Франківську. Під час показу фільму "Тіні забутих предків" відбувся перший в Україні публічний протест проти офіційно замовчуваної першої хвилі політичних репресій серед інтелігенції.

1977 рік — період застою

У 1977 році спостерігалося посилення репресивних мір проти дисидентського руху в Україні. Було заарештовано чимало українських діячів. Однак цей рік став успішним для народного господарства України. Трудівники сільського господарства домоглися найвищого за всі минулі роки валового збору зерна — 48,6 млн тонн.

1989 рік — створення Народного руху

У 1989 році створюють Народний рух України за перебудову. Він став головною організаційною і рушійною силою у просуванні України до незалежності. Страйки шахтарів, що почалися на Донбасі й на заході України засвідчили початок відродження робiтничого руху.

2002 рік — протести проти Кучми

У 2002 році в Україні розпочались масштабні протестні акції опозиційних сил. Люди вийшли на протести проти тодішнього Президента України Леоніда Кучми, який вирішив знову розвернути курс держави на Схід.

2013 рік — початок Революції Гідності

У 2013 році в Україні спалахнули масові протести через рішення Кабінету Міністрів призупинити процес підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Мітинги значно розширились після силового розгону демонстрації в Києві. До революції пізніше долучились тисячі людей. Саме це кардинально змінило історію України.

Нагадаємо, у 1994 році в Будапешті сталася історична подія. Україна, Велика Британія, Росія та США підписали Будапештський меморандум.

Другий президент України Леонід Кучма заявив, що уникнути повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б, лише пішовши на ультиматуми Путіна.