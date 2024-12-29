Монумент "Родина-мать". Фото: Профсоюз работников образования и науки Украины

Украина пережила в прошлом много тяжелых и важных событий. Многие из них случались именно в год Змеи.

Новини.LIVE рассказывают, как год Змеи проходил для Украины в прошлом.

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1905 год — протесты и забастовки

В 1905 год в Украине становится началом революционной бури. Тысячи рабочих вышли на протесты против преступлений царизма, позже к ним присоединились крестьяне и другие граждане, кому была небезразлична судьба народа. В дальнейшем митинги переросли в вооруженные восстания. На фоне движения, связанного с демократической революцией, вынырнул и украинский вопрос. Граждане выступали против национального гнета, добивались бесплатного всеобщего обучения на украинском языке в школах, права пользоваться им в прессе, на сцене и в государственных учреждениях.

1917 год — Украина получила автономию

В 1917 году произошло историческое событие — впервые со времен гетмана Ивана Мазепы Украина восстановила автономию. Тогда же Центральная Рада приняла свой Первый Универсал "К украинскому народу, на Украине и из-за Украины сущего". Украина фактически получила автономию, которой не имела более 200 лет. Первый шаг к провозглашению государственной независимости был сделан.

1929 год — начало коллективизации

В 1929 году в Украине началась массовая коллективизация. В конце концов это привело к Голодомору 1932-1333 годов. Сталин начал репрессии против украинского крестьянства, интеллигенции и церквей.

1941 год — начало войны

В 1941 году Германия напала на СССР. Тогда началась немецко-советская война — конфликт, который стал определяющим в рамках Второй мировой войны. Нацистские войска оккупировали Украину, что привело к многочисленным разрушениям и жертвам.

1953 год — начало десталинизации

В 1953 году умирает Иосиф Сталин. Именно тогда в Украине начинается "оттепель" или же десталинизация — развенчание культа личности Сталина и ликвидация последствий его режима. Бывший близкий сторонник Иосифа Сталина, Никита Хрущев попытался осуществить десталинизацию на всех уровнях — от экономики до культуры.

1965 год — волна ареста диссидентов

В 1965 году в Украине прошла первая волна арестов украинских диссидентов и инакомыслящих. Это произошло в Киеве, Одессе, Луцке, Львове, Тернополе и Ивано-Франковске. Во время показа фильма "Тени забытых предков" состоялся первый в Украине публичный протест против официально замалчиваемой первой волны политических репрессий среди интеллигенции.

1977 год — период застоя

В 1977 году наблюдалось усиление репрессивных мер против диссидентского движения в Украине. Было арестовано немало украинских деятелей. Однако этот год стал успешным для народного хозяйства Украины. Тоггда добились самого высокого за все прошлые годы валового сбора зерна — 48,6 млн тонн.

1989 год — создание Народного руха

В 1989 году создают Народный рух Украины за перестройку. Он стал главной организационной и движущей силой в продвижении Украины к независимости. Начавшиеся на Донбассе и на западе Украины забастовки шахтеров засвидетельствовали начало возрождения рабочего движения.

2002 год — протесты против Кучмы

В 2002 году в Украине начались масштабные протестные акции оппозиционных сил. Люди вышли на протесты против тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы, который решил снова развернуть курс государства на Восток.

2013 год — начало Революции Достоинства

В 2013 году в Украине вспыхнули массовые протесты из-за решения Кабинета Министров приостановить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Митинги значительно расширились после силового разгона демонстрации в Киеве. К революции позже присоединились тысячи людей. Именно это кардинально изменило историю Украины.

Напомним, в 1994 году в Будапеште произошло историческое событие. Украина, Великобритания, Россия и США подписали Будапештский меморандум.

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что избежать полномасштабного вторжения России в Украину можно было бы, лишь пойдя на ультиматумы Путина.