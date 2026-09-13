Люди на вулиці восени. Фото: Новини.LIVE

На початку нового тижня синоптична ситуація в Україні буде неоднорідною та принесе дощову та прохолодну погоду до південних, східних та центральних областей. Втім, вже із середи поступово температурний фон підвищиться завдяки стійкому атмосферному перенесенню з півдня та південного заходу. До кінця другої декади місяця переважатиме по-літньому тепла, суха та малохмарна погода, яку по праву можна вважати першим бабиним літом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

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Температура повітря в Україні

Вночі стовпчики термометрів на більшій частині території країни покажуть +11...+16 °С, тоді як на заході буде значно свіжіше — лише +9...+11 °С. Швидкість вітру коливатиметься від 5 до 10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 14 вересня. Фото: Meteoprog

У понеділок, 14 вересня, у південних, центральних та східних областях пройдуть дощі, а в Криму та Приазов'ї можливі зливи зі шквалами. На заході буде сухо, але з туманом. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі +11…+16 °С (на заході +5…+10 °С), вдень +20…+25 °С (у центрі +14…+19 °С).

У вівторок, 15 вересня, вночі помірні дощі з грозами затримаються на сході, а вдень невеликі опади пройдуть у західних та північно-західних регіонах. На решті території сухо, на заході туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі +8...+13 °С, вдень +18...+23 °С.

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У середу, 16 вересня, в Україні встановиться мінлива хмарність без опадів, лише вночі та вранці місцями утворюватиметься туман. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі північно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме +8…+13 °С, вдень +20…+25 °С (на крайньому півдні та Закарпатті до +27 °С).

У четвер, 17 вересня, по всій країні утримається тепла та суха погода без опадів, у нічні години можливий слабкий туман. Вітер вночі буде змінних напрямків, удень зміниться на південний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15 °С, вдень повітря прогріється до +23…+28 °С.

У п'ятницю, 18 вересня, збережеться суха синоптична ситуація, лише на крайньому заході вдень можливий невеликий дощ. Вітер очікується південно-західний, 5–10 м/с. Температура в нічні години коливатиметься в межах +11…+16 °С, вдень потеплішає до +24…+29 °С (на Поліссі та Львівщині +18…+23 °С).

У суботу, 19 вересня, у більшості областей погода залишатиметься сухою, лише в західних регіонах місцями пройде короткочасний дощ. Вітер утримається південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень очікується +23…+28 °С (на заході близько +20 °С).

У неділю, 20 вересня, під впливом циклону у північній половині країни пройдуть дощі, на решті території утримається суха погода. Вітер західний, 7–12 м/с, удень на Правобережжі з поривами до 15–20 м/с. Температура вночі +13...+18 °С, вдень +23...+28 °С (на півночі та заході близько +20 °С).

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, на протязі вересня в Україні може триматися температура вище кліматичної норми. Водночас синоптичні моделі прогнозують дощі, грози та короткочасні похолодання протягом місяця. Проте комфортна погода може зберігатися навіть на початку жовтня.

Також ми повідомляли, що восени в Україні очікується нестабільна погода з різкими змінами температури та вологості. Серед можливих явищ — густі тумани, які можуть погіршувати видимість на дорогах і підвищувати ризик ДТП.