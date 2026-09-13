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Главная Новости дня От +5 °C ночью, дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на неделю

От +5 °C ночью, дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Ua ru
13 сентября 2026 19:00
Прогноз погоды в Украине на 14 сентября
Люди на улице осенью. Фото: Новини.LIVE

В начале новой недели синоптическая обстановка в Украине будет неоднородной и принесет дождливую и холодную погоду в южные, восточные и центральные области. Впрочем, уже со среды температура постепенно повысится благодаря устойчивому атмосферному переносу с юга и юго-запада. До конца второй декады месяца будет преобладать летняя теплая, сухая и малооблачная погода, которую по праву можно считать первым бабьим летом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Температура воздуха в Украине

Ночью столбики термометров на большей части территории страны покажут +11...+16 °С, тогда как на западе будет значительно прохладнее — всего +9...+11 °С. Скорость ветра будет колебаться от 5 до 10 м/с.

До +9°C вночі, дощі та грози: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Прогноз погоды в Украине на 14 сентября. Фото: Meteoprog

В понедельник, 14 сентября, в южных, центральных и восточных областях пройдут дожди, а в Крыму и Приазовье возможны ливни со шквалами. На западе будет сухо, но с туманом. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура ночью +11…+16 °С (на западе +5…+10 °С), днем +20…+25 °С (в центре +14…+19 °С).

Во вторник, 15 сентября, ночью умеренные дожди с грозами задержатся на востоке, а днем небольшие осадки пройдут в западных и северо-западных регионах. На остальной территории сухо, на западе туман. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью +8…+13 °С, днём +18…+23 °С.

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В среду, 16 сентября, в Украине установится переменная облачность без осадков, лишь ночью и утром местами будет образовываться туман. Ветер переменных направлений, на Левобережье северо-западный, 3–8 м/с. Температура ночью составит +8…+13 °С, днём +20…+25 °С (на крайнем юге и в Закарпатье до +27 °С).

В четверг, 17 сентября, по всей стране сохранится теплая и сухая погода без осадков, в ночные часы возможен слабый туман. Ветер ночью будет переменного направления, днем сменится на южный, 5–10 м/с. Температура ночью составит +10…+15 °С, днем воздух прогреется до +23…+28 °С.

В пятницу, 18 сентября, сохранится сухая синоптическая обстановка, лишь на крайнем западе днем возможен небольшой дождь. Ожидается юго-западный ветер, 5–10 м/с. Температура в ночные часы будет колебаться в пределах +11…+16 °С, днём потеплеет до +24…+29 °С (на Полесье и во Львовской области +18…+23 °С).

В субботу, 19 сентября, в большинстве областей погода останется сухой, лишь в западных регионах местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днем ожидается +23…+28 °С (на западе около +20 °С).

В воскресенье, 20 сентября, под влиянием циклона в северной половине страны пройдут дожди, на остальной территории сохранится сухая погода. Ветер западный, 7–12 м/с, днем на Правобережье с порывами до 15–20 м/с. Температура ночью +13...+18 °С, днем +23...+28 °С (на севере и западе около +20 °С).

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в течение сентября в Украине температура может держаться выше климатической нормы. В то же время синоптические модели прогнозируют дожди, грозы и кратковременные похолодания в течение месяца. Однако комфортная погода может сохраняться даже в начале октября.

Также мы сообщали, что осенью в Украине ожидается нестабильная погода с резкими изменениями температуры и влажности. Среди возможных явлений — густые туманы, которые могут ухудшать видимость на дорогах и повышать риск ДТП.

Укргидрометцентр синоптик погода в Украине гроза дожди с грозами
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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