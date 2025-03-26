У РФ військовополонених засудили до ув'язнення у справі Азова

Від 13 до 23 років колонії — у РФ засудили полонених азовців
Суд у Ростові-на-Дону у Росії засудив 23 українських військовополонених з бригади "Азов". Вироки передбачають тривале ув’язнення в колонії суворого режиму.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Суд над полоненими азовцями
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до реальних термінів військовополонених, які в різні роки служили в бригаді "Азов". Військові, яких ув'язнять на 22 роки в колонії суворого режиму:
- Ярослав Ждамаров;
- Олександр Мероченець;
- Микита Тимонін;
- Олександр Мухін;
- Олег Тишкул;
Крім того, Олександр Ірх та Артем Гребешков отримали по 20 років, Олег Мижгородський — 17 років, Олег Жарков 13 років, Анатолій Грицик 19 років та Олексій Смиков 23 роки.
ЗМІ пишуть, що чоловіків привели до суду в кайданах, а перед оголошенням вироку Олегу Жаркову стало зле — через біль у животі йому викликали швидку допомогу.
Водночас 11 військових засудили заочно, оскільки вони повернулись в Україну під час обмінів. Крім того, Давиду Касаткину "Хіміку" та Дмитру Лабінському призначили по 23 роки колонії суворого режиму.
Також судили жінок, які працювали кухарями у війську. Їх у вересні минулого року повернули додому під час обміну.
Під час суду військовополонені заявляли про фальсифікацію їхніх показів, допити без адвокатів, принизливе ставлення, відмову в медичній допомозі та катування.
"Я бачив мішки на головах, дроти на різних кінцівках тіла, поламані ребра, побиті нирки...жодної медичної допомоги...двічі за рік ми ходили в душ — виходили бруднішими, ніж зайшли, ще й побиті", — сказав Микита Тимонін.
Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав, як в Україні утримують російських полонених.
А Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення з полону РФ вдалося повернути 4306 українців.
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