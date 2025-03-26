У РФ військовополонених засудили до ув'язнення у справі Азова

Військовополонений Олександр Мухін. Фото: росЗМІ

Суд у Ростові-на-Дону у Росії засудив 23 українських військовополонених з бригади "Азов". Вироки передбачають тривале ув’язнення в колонії суворого режиму.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до реальних термінів військовополонених, які в різні роки служили в бригаді "Азов". Військові, яких ув'язнять на 22 роки в колонії суворого режиму:

Ярослав Ждамаров;

Олександр Мероченець;

Микита Тимонін;

Олександр Мухін;

Олег Тишкул;

Крім того, Олександр Ірх та Артем Гребешков отримали по 20 років, Олег Мижгородський — 17 років, Олег Жарков 13 років, Анатолій Грицик 19 років та Олексій Смиков 23 роки.

Азовці на суді. Фото: росЗМІ

ЗМІ пишуть, що чоловіків привели до суду в кайданах, а перед оголошенням вироку Олегу Жаркову стало зле — через біль у животі йому викликали швидку допомогу.

Водночас 11 військових засудили заочно, оскільки вони повернулись в Україну під час обмінів. Крім того, Давиду Касаткину "Хіміку" та Дмитру Лабінському призначили по 23 роки колонії суворого режиму.

Також судили жінок, які працювали кухарями у війську. Їх у вересні минулого року повернули додому під час обміну.

Під час суду військовополонені заявляли про фальсифікацію їхніх показів, допити без адвокатів, принизливе ставлення, відмову в медичній допомозі та катування.

"Я бачив мішки на головах, дроти на різних кінцівках тіла, поламані ребра, побиті нирки...жодної медичної допомоги...двічі за рік ми ходили в душ — виходили бруднішими, ніж зайшли, ще й побиті", — сказав Микита Тимонін.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав, як в Україні утримують російських полонених.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення з полону РФ вдалося повернути 4306 українців.