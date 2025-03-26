В РФ военнопленных приговорили к заключению по делу Азова

Военнопленный Александр Мухин. Фото: росСМИ

Суд в Ростове-на-Дону в России осудил 23 украинских военнопленных из бригады "Азов". Приговоры предусматривают длительное заключение в колонии строгого режима.

Об этом пишут российские СМИ.

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к реальным срокам военнопленных, которые в разные годы служили в бригаде "Азов". Военные, которых посадят на 22 года в колонии строгого режима:

Ярослав Ждамаров;

Александр Мероченц;

Никита Тимонин;

Александр Мухин;

Олег Тишкул;

Кроме того, Александр Ирх и Артем Гребешков получили по 20 лет, Олег Мижгородский — 17 лет, Олег Жарков 13 лет, Анатолий Грицик 19 лет и Алексей Смыков 23 года.

Азовцы на суде. Фото: росСМИ

СМИ пишут, что мужчин привели в суд в кандалах, а перед оглашением приговора Олегу Жаркову стало плохо — из-за боли в животе ему вызвали скорую помощь.

В то же время 11 военных осудили заочно, поскольку они вернулись в Украину во время обменов. Кроме того, Давиду Касаткину "Химику" и Дмитрию Лабинскому назначили по 23 года колонии строгого режима.

Также судили женщин, которые работали поварами в армии. Их в сентябре прошлого года вернули домой во время обмена.

Во время суда военнопленные заявляли о фальсификации их показаний, допросах без адвокатов, унизительном отношении, отказе в медицинской помощи и пытках.

"Я видел мешки на головах, провода на разных конечностях тела, поломанные ребра, избитые почки...никакой медицинской помощи...дважды за год мы ходили в душ — выходили грязнее, чем зашли, еще и избитые", — сказал Никита Тимонин.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал, как в Украине удерживают российских пленных.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения из плена РФ удалось вернуть 4306 украинцев.