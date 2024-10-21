Обстріли Сумської області, в Роменському районі зникло світло

Наслідки обстрілу Сумської області. Фото ілюстративне: АрміяІнформ

Російські загарбники продовжують атакувати критичну інфраструктуру у Роменському районі Сумської області. Цієї ночі було завдано потужного удару із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Про це повідомили у Сумській ОВА у понеділок, 21 жовтня.

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"Сьогодні вночі, 21 жовтня росіяни нанесли авіаційний удар по критичній інфраструктурі Роменського району", — говориться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу кілька населених пунктів було знеструмлено. Аварійно-рятувальні служби працюють на місці. Їм вдається відновлювати електропостачання.

"Дякуємо нашим рятувальникам та енергетикам за мужність та професіоналізм", — зазначили в ОВА.

Обстріл Сумської області. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у неділю, 20 жовтня, російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів в Сумській області. Без світла залишились десятки тисяч споживачів.

Нагадуємо, що у низці районів Сум після обстрілу РФ немає світла і води.