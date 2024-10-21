Обстрелы Сумской области, в Роменском районе пропал свет

Взрывы в Сумской области — в ОВА сообщили, какой район остался без света
Российские захватчики продолжают атаковать критическую инфраструктуру в Роменском районе Сумской области. Этой ночью был нанесен мощный удар с применением управляемых авиационных бомб.
Об этом сообщили в Сумской ОВА в понедельник, 21 октября.
Обстрелы Сумской области
"Сегодня ночью, 21 октября, россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района", — говорится в сообщении.
В результате вражеского обстрела несколько населенных пунктов были обесточены. Аварийно-спасательные службы работают на месте. Им удается возобновлять электроснабжение.
"Спасибо нашим спасателям и энергетикам за мужество и профессионализм", — отметили в ОВА.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 октября, российская армия ударила по одному из энергетических объектов в Сумской области. Без света остались десятки тысяч потребителей.
Напоминаем, что в ряде районов Сум после обстрела РФ нет света и воды.
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