Обстрелы Сумской области, в Роменском районе пропал свет

Последствия обстрелов Сумской области. Фото иллюстративное: АрмияИнформ

Российские захватчики продолжают атаковать критическую инфраструктуру в Роменском районе Сумской области. Этой ночью был нанесен мощный удар с применением управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщили в Сумской ОВА в понедельник, 21 октября.

Читайте также:

Обстрелы Сумской области

"Сегодня ночью, 21 октября, россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района", — говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела несколько населенных пунктов были обесточены. Аварийно-спасательные службы работают на месте. Им удается возобновлять электроснабжение.

"Спасибо нашим спасателям и энергетикам за мужество и профессионализм", — отметили в ОВА.

Обстрел Сумской области. Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 октября, российская армия ударила по одному из энергетических объектов в Сумской области. Без света остались десятки тысяч потребителей.

Напоминаем, что в ряде районов Сум после обстрела РФ нет света и воды.