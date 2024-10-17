Війна в Україні — у Сумах пролунав вибух

У Сумах було чути гучний вибух
У Сумах пролунав гучний вибух. Повітряна тривога в регіоні не була оголошена.
Про це повідомляє "Суспільне" у четвер, 17 жовтня.
Вибух у Сумах
У четвер, 17 жовтня, близько 15:22 у Сумах пролунав вибух.
Під час вибуху у Сумській області не було повітряної тривоги, її оголосили о 15:49 через загрозу балістичного озброєння.
Станом на 15:54 тривога оголошена у п'яти регіонах України — небезпека триває для Сумської, Полтавської, Чернігівської, Харківської та Донецької областей.
Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Ворог вдарив керованою авіаційною ракетою Х-59 та запустив 56 ударних безпілотників.
Ми писали, що у КМДА заявили про те, що через падіння уламків дрона типу Shahed у Києві є руйнування.
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