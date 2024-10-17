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У Сумах було чути гучний вибух

17 жовтня 2024 15:27
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — у Сумах пролунав вибух
Дим у небі. Ілюстративне фото: Укрінформ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Сумах пролунав гучний вибух. Повітряна тривога в регіоні не була оголошена.

Про це повідомляє "Суспільне" у четвер, 17 жовтня.

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Вибух у Сумах

У четвер, 17 жовтня, близько 15:22 у Сумах пролунав вибух.

Вибух у Сумах
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Під час вибуху у Сумській області не було повітряної тривоги, її оголосили о 15:49 через загрозу балістичного озброєння.

Балістична атака
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 15:54 тривога оголошена у п'яти регіонах України — небезпека триває для Сумської, Полтавської, Чернігівської, Харківської та Донецької областей.

Повітряна тривога 17 жовтня
Мапа повітряної тривоги України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Ворог вдарив керованою авіаційною ракетою Х-59 та запустив 56 ударних безпілотників.

Ми писали, що у КМДА заявили про те, що через падіння уламків дрона типу Shahed у Києві є руйнування. 

Суми війна в Україні вибух обстріли повітряна тривога

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