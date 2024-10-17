Война в Украине — в Сумах раздался взрыв

Дым в небе. Иллюстративное фото: Укринформ

В Сумах раздался громкий взрыв. Воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Об этом сообщает "Cуспільне" в четверг, 17 октября.

Читайте также:

Взрыв в Сумах

В четверг, 17 октября, около 15:22 в Сумах раздался взрыв.

Сообщение "Суспільного". Фото: скриншот

Во время взрыва в Сумской области не было воздушной тревоги, ее объявили в 15:49 из-за угрозы баллистического вооружения.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 15:54 тревога объявлена в пяти регионах Украины — опасность продолжается для Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областей.

Карта воздушной тревоги Украины. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 17 октября российские войска совершили массированную атаку на Украину. Враг ударил управляемой авиационной ракетой Х-59 и запустил 56 ударных беспилотников.

Мы писали, что в КГГА заявили о том, что из-за падения уламков дрона типа Shahed в Киеве есть разрушение.