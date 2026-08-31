У Рівному загинув вибухотехнік Микола Омельчук: деталі

Правоохоронці на місці, де стався вибух у Рівному 31 серпня 2026 року. Фото: Нацполіція України

У Рівному внаслідок вибуху на території відділення поліції №1 загинув 47-річний вибухотехнік Микола Омельчук. Понад 25 років він присвятив службі, виконуючи завдання із виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. У поліцейського залишилися дружина та троє дітей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Поліції Рівненської області у понеділок, 21 серпня.

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Вибухотехнік Микола Омельчук, що загинув 31 серпня 2026 року. Фото: Нацполіція

Що відомо про загиблого вибухотехніка

Вибух стався 31 серпня близько 15:30 на території внутрішнього двору відділення поліції №1 у Рівному під час виконання службових обов’язків працівниками вибухотехнічної служби.

Унаслідок детонації загинув підполковник поліції Микола Омельчук. Ще троє поліцейських цього ж підрозділу отримали травми.

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Омельчуку було 47 років. У поліції зазначили, що понад 25 років свого життя він присвятив служінню Україні, захисту людей та роботі у вибухотехнічній службі.

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За роки служби Микола Омельчук пройшов усі щаблі професійного становлення — від техніка-сапера НДЕКЦ до заступника начальника управління — начальника відділу забезпечення вибухобезпеки управління вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області.

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Упродовж багатьох років він виконував складні та небезпечні завдання з виявлення і знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Зокрема, у складі зведеного загону вибухотехніків Національної поліції України Микола Омельчук чотири рази розміновував деокуповані території України.

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У поліції зазначили, що його професіоналізм, мужність, витримка та відданість службі здобули глибоку повагу колег.

У Миколи Омельчука залишилися троє дітей

У загиблого вибухотехніка залишилися дружина, дві доньки віком 21 та 17 років, а також 5-річний син.

У Національній поліції України висловили співчуття рідним і близьким Миколи Омельчука та зазначили, що його загибель стала непоправною втратою для побратимів, друзів і родини.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини вибуху. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом події за статтею 264 Кримінального кодексу України.

Про дату, час та місце прощання і поховання Миколи Омельчука повідомлять додатково.

Скриншот повідомлення Поліції Рівненської області/Facebook

Скриншот повідомлення Поліції Рівненської області/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 31 серпня 2026 року у Рівному стався вибух в адміністративній будівлі районного відділу поліції. Внаслідок інциденту загинув один поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення. На місці працюють екстрені служби, правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Новини.LIVE також писали, що 19 серпня російські війська атакували будівлю Головного управління Нацполіції в Житомирській області, внаслідок чого загинули двоє поліцейських і щонайменше 20 людей постраждали. На місці влучання виникла пожежа на покрівлі та четвертому поверсі будівлі.