В Ровно погиб взрывотехник Николай Омельчук: подробности

Правоохранители на месте взрыва в Ровно 31 августа 2026 года. Фото: Нацполиция Украины

В Ровно в результате взрыва на территории полицейского участка №1 погиб 47-летний взрывотехник Николай Омельчук. Более 25 лет он посвятил службе, выполняя задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов. У полицейского остались жена и трое детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Полиции Ровенской области в понедельник, 21 августа.

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Взрывотехник Николай Омельчук, погибший 31 августа 2026 года. Фото: Нацполиция

Что известно о погибшем взрывотехнике

Взрыв произошел 31 августа около 15:30 на территории внутреннего двора отделения полиции №1 в Ровно во время выполнения служебных обязанностей сотрудниками взрывотехнической службы.

В результате детонации погиб подполковник полиции Николай Омельчук. Еще трое полицейских этого же подразделения получили травмы.

Омельчуку было 47 лет. В полиции отметили, что более 25 лет своей жизни он посвятил служению Украине, защите людей и работе во взрывотехнической службе.

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За годы службы Николай Омельчук прошел все ступени профессионального становления — от техника-сапера НДЭКЦ до заместителя начальника управления — начальника отдела обеспечения взрывобезопасности управления взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области.

На протяжении многих лет он выполнял сложные и опасные задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

В частности, в составе сводного отряда взрывотехников Национальной полиции Украины Николай Омельчук четыре раза проводил разминирование деоккупированных территорий Украины.

В полиции отметили, что его профессионализм, мужество, выдержка и преданность службе заслужили глубокое уважение коллег.

У Николая Омельчука остались трое детей

У погибшего взрывотехника остались жена, две дочери в возрасте 21 и 17 лет, а также 5-летний сын.

В Национальной полиции Украины выразили соболезнования родным и близким Николая Омельчука и отметили, что его гибель стала невосполнимой утратой для сослуживцев, друзей и семьи.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины взрыва. Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту происшествия по статье 264 Уголовного кодекса Украины.

О дате, времени и месте прощания и похорон Николая Омельчука сообщат дополнительно.

Скриншот сообщения Полиции Ровенской области/Facebook

Скриншот сообщения Полиции Ровенской области/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 31 августа 2026 года в Ровно произошел взрыв в административном здании районного отдела полиции. В результате инцидента погиб один полицейский, ещё трое правоохранителей получили ранения. На месте работают экстренные службы, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Новини.LIVE также сообщали, что 19 августа российские войска атаковали здание Главного управления Нацполиции в Житомирской области, в результате чего погибли двое полицейских и пострадали не менее 20 человек. В месте попадания разгорелся пожар на крыше и на четвёртом этаже здания.