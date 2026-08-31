Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Взрыв в районном отделении полиции Ровно: погиб взрывотехник Николай Омельчук

Взрыв в районном отделении полиции Ровно: погиб взрывотехник Николай Омельчук

Ua ru
31 августа 2026 22:23
В Ровно погиб взрывотехник Николай Омельчук: подробности
Правоохранители на месте взрыва в Ровно 31 августа 2026 года. Фото: Нацполиция Украины

В Ровно в результате взрыва на территории полицейского участка №1 погиб 47-летний взрывотехник Николай Омельчук. Более 25 лет он посвятил службе, выполняя задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов. У полицейского остались жена и трое детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Полиции Ровенской области в понедельник, 21 августа.

Реклама
Наслідки вибуху у Рівному
Взрывотехник Николай Омельчук, погибший 31 августа 2026 года. Фото: Нацполиция

Что известно о погибшем взрывотехнике

Взрыв произошел 31 августа около 15:30 на территории внутреннего двора отделения полиции №1 в Ровно во время выполнения служебных обязанностей сотрудниками взрывотехнической службы.

В результате детонации погиб подполковник полиции Николай Омельчук. Еще трое полицейских этого же подразделения получили травмы.

Омельчуку было 47 лет. В полиции отметили, что более 25 лет своей жизни он посвятил служению Украине, защите людей и работе во взрывотехнической службе.

Читайте также:

За годы службы Николай Омельчук прошел все ступени профессионального становления — от техника-сапера НДЭКЦ до заместителя начальника управления — начальника отдела обеспечения взрывобезопасности управления взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области.

На протяжении многих лет он выполнял сложные и опасные задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

В частности, в составе сводного отряда взрывотехников Национальной полиции Украины Николай Омельчук четыре раза проводил разминирование деоккупированных территорий Украины.

В полиции отметили, что его профессионализм, мужество, выдержка и преданность службе заслужили глубокое уважение коллег.

У Николая Омельчука остались трое детей

У погибшего взрывотехника остались жена, две дочери в возрасте 21 и 17 лет, а также 5-летний сын.

В Национальной полиции Украины выразили соболезнования родным и близким Николая Омельчука и отметили, что его гибель стала невосполнимой утратой для сослуживцев, друзей и семьи.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины взрыва. Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту происшествия по статье 264 Уголовного кодекса Украины.

О дате, времени и месте прощания и похорон Николая Омельчука сообщат дополнительно.

null
Скриншот сообщения Полиции Ровенской области/Facebook
null
Скриншот сообщения Полиции Ровенской области/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 31 августа 2026 года в Ровно произошел взрыв в административном здании районного отдела полиции. В результате инцидента погиб один полицейский, ещё трое правоохранителей получили ранения. На месте работают экстренные службы, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Новини.LIVE также сообщали, что 19 августа российские войска атаковали здание Главного управления Нацполиции в Житомирской области, в результате чего погибли двое полицейских и пострадали не менее 20 человек. В месте попадания разгорелся пожар на крыше и на четвёртом этаже здания.

Ровно взрыв Ровенская область Нацполиция гибель
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации