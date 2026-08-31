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Головна Новини дня У Рівному стався вибух у райвідділі поліції: є загиблий та троє поранених

У Рівному стався вибух у райвідділі поліції: є загиблий та троє поранених

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31 серпня 2026 16:42
У Рівному пролунав вибух у райвідділі поліції: є загиблий
Термінова новина

У Рівному стався вибух в адміністративній будівлі районного відділу поліції. Внаслідок інциденту загинув один поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення. На місці події працюють усі екстрені служби.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Поліції Рівненської області у понеділок, 31 серпня.

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Вибух у райвідділі поліції у Рівному: наслідки

За даними правоохоронців, вибух стався в адміністративній будівлі райвідділу. Наразі на місці події працюють усі екстрені служби, а поліцейські встановлюють причини та обставини інциденту.

Відомо, що внаслідок вибуху загинув один поліцейський. Ще троє правоохоронців отримали поранення. Інформації про їхній стан наразі немає.

"Поліція працює на місці вибуху в адміністративній будівлі райвідділу у Рівному. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення.

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На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху", — заявили у поліції Рівненської області.

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Скриншот повідомлення Поліції Рівненської області/Facebook

Новини.LIVE інформували, що

Новина доповнюється...

Рівне вибух поліція постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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