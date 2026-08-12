Хмельницький виділяє від 5 до 100 тисяч власникам розбитих осель від вибуху на полігоні

Дим від потужного вибуху в Хмельницькому 31 липня. Фото: кадр з відео

До 100 тисяч гривень матеріальної підтримки отримають мешканці Хмельницького, чиї оселі зазнали руйнувань внаслідок вибухів на полігоні 31 липня. Наразі міська влада завершує обстеження пошкоджених домогосподарств, яких налічується понад три сотні, та готує відповідні списки для виплат із місцевого бюджету.

Про це заявив мер міста Олександр Симчишин, цитує Новини.LIVE.

У Хмельницькому дадуть гроші власникам зруйнованих осель від вибуху на полігоні

Наразі спеціальні комунальні служби продовжують фіксувати руйнування, складають акти та оформлюють пакети документів.

Міський голова Олександр Симчишин підкреслює, що ці муніципальні виплати є виключно підтримкою.

"Ми обстежили будинки, які постраждали. Дуже неправильно говорити слово компенсація. Компенсувати завжди повинен тільки той, хто винен", — наголосив очільник міста.

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За його словами, місцева влада вже активно забезпечує постраждалих найнеобхіднішим для швидкого ремонту.

"Ми будемо і вже допомагаємо матеріальною допомогою, будматеріалами. Ми видали кілька сотень листів, і скло повидавали, і інші будматеріали повидавали", — зазначив посадовець.

Водночас точна кількість пошкоджених об'єктів продовжує уточнюватися. Як розповів мер: "Я не пам'ятаю, здається, 326 будинків, можу помилитися, але десь така цифра, які постраждали і потребують допомоги".

Механізм надання коштів базуватиметься на спеціальній міській програмі. Сума для кожної родини розраховуватиметься індивідуально, спираючись на висновки комісії.

"В залежності від ступеня пошкодження, ми зараз будемо формувати перелік тих домогосподарств, які постраждали, формувати перелік рішення на виконком, і будемо одноразово виділяти матеріальну допомогу", — додав він.

Розмір виплат для постраждалих буде коливатися у широкому діапазоні.

"Вона буде різною. В когось це можливо буде 5 тисяч гривень, в когось можливо буде 100 тисяч гривень. У нас максимальний ліміт матеріальної допомоги 100 тисяч гривень. Ми плануємо там, за тим, що комісія доповідала, є пошкодження більше ніж на 100, але від 5 до 100 тисяч ми плануємо матеріальну допомогу надати понад 300 домовосподарств", — підкреслив міський голова.

Власникам пошкодженого майна, яким вже склали відповідний акт, порадили просто очікувати на рішення. Щодо тих містян, до кого фахівці ще не дійшли, очільник міста наголосив: "Якщо у вас ще не були, акт не склали, зателефонуйте, повідомте на наші всі гарячі лінії, на оперативну чергову".

Новини.LIVE інформували, як 31 липня на території одного з військових полігонів Хмельницького стався потужний вибух боєприпасів, унаслідок якого четверо військових отримали поранення. За фактом цієї надзвичайної події правоохоронні органи негайно ініціювали офіційне розслідування для встановлення всіх обставин.

Наразі невідома доля п'ятьох військовослужбовців, які безслідно зникли одразу після масштабної детонації.

Тим часом фахівці Державного бюро розслідувань зосередили свою увагу на двох ключових версіях причин раптового спрацювання вибухонебезпечних предметів. Слідство припускає, що трагедія могла стати наслідком цілеспрямованої ворожої диверсії або ж сталася через грубе нехтування правилами безпеки безпосередньо під час розвантаження арсеналу.