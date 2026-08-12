Хмельницкий выделяет от 5 до 100 тысяч владельцам домов, поврежденных в результате взрыва на полигоне

Дым от мощного взрыва в Хмельницком 31 июля. Фото: кадр из видео

До 100 тысяч гривен материальной помощи получат жители Хмельницкого, чьи дома были повреждены в результате взрывов на полигоне 31 июля. В настоящее время городские власти завершают обследование поврежденных домов, которых насчитывается более трехсот, и готовят соответствующие списки для выплат из местного бюджета.

Об этом заявил мэр города Александр Симчишин, цитирует Новини.LIVE.

В Хмельницком выплатят деньги владельцам домов, разрушенных в результате взрыва на полигоне

В настоящее время специальные коммунальные службы продолжают фиксировать разрушения, составляют акты и оформляют пакеты документов.

Мэр города Александр Симчишин подчеркивает, что эти муниципальные выплаты являются исключительно мерой поддержки.

"Мы обследовали пострадавшие дома. Очень неправильно употреблять слово "компенсация". Компенсировать всегда должен только тот, кто виноват", — подчеркнул глава города.

Читайте также:

По его словам, местные власти уже активно обеспечивают пострадавших всем необходимым для быстрого ремонта.

"Мы будем и уже оказываем материальную помощь, предоставляя стройматериалы. Мы выдали несколько сотен листов стекла, а также другие стройматериалы", — отметил чиновник.

В то же время точное количество поврежденных объектов продолжает уточняться. Как рассказал мэр: "Я не помню, кажется, 326 домов, могу ошибиться, но где-то такая цифра, которые пострадали и нуждаются в помощи".

Механизм предоставления средств будет основан на специальной городской программе. Сумма для каждой семьи будет рассчитываться индивидуально, исходя из выводов комиссии.

"В зависимости от степени повреждения мы сейчас будем формировать перечень пострадавших домохозяйств, готовить проект решения для исполкома и будем единовременно выделять материальную помощь", — добавил он.

Размер выплат для пострадавших будет колебаться в широком диапазоне.

"Она будет разной. У кого-то это, возможно, будет 5 тысяч гривен, у кого-то — 100 тысяч гривен. У нас максимальный лимит материальной помощи составляет 100 тысяч гривен. Мы планируем, исходя из того, что комиссия сообщила о повреждениях на сумму более 100 тысяч, но в диапазоне от 5 до 100 тысяч мы планируем предоставить материальную помощь более чем 300 домохозяйствам", — подчеркнул городской голова.

Владельцам поврежденного имущества, которым уже составили соответствующий акт, посоветовали просто дождаться решения. Что касается тех горожан, к которым специалисты еще не добрались, глава города подчеркнул: "Если к вам еще не приходили, акт не составили, позвоните, сообщите на все наши горячие линии, в оперативную дежурную службу".

Новини.LIVE сообщали, что 31 июля на территории одного из военных полигонов Хмельницкого произошел мощный взрыв боеприпасов, в результате которого четверо военнослужащих получили ранения. По факту этого чрезвычайного происшествия правоохранительные органы немедленно инициировали официальное расследование для установления всех обстоятельств.

На данный момент неизвестна судьба пяти военнослужащих, которые бесследно исчезли сразу после масштабной детонации.

Между тем специалисты Государственного бюро расследований сосредоточили своё внимание на двух ключевых версиях причин внезапного срабатывания взрывоопасных предметов. Следствие предполагает, что трагедия могла стать следствием целенаправленной вражеской диверсии или же произошла из-за грубого пренебрежения правилами безопасности непосредственно во время разгрузки арсенала.