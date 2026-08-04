Вибухи на полігоні у Хмельницькому: слідство розглядає версію диверсії

Полігон на Хмельниччині. Фото: ДСНС

Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють дві основні версії неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому. Йдеться про можливу диверсію або порушення правил поводження з боєприпасами під час їх розвантаження.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Новини.LIVE.

Які версії розглядає слідство

За однією з версій, вибухи могли стати наслідком умисних дій. За іншою — первинна детонація могла статися через недотримання встановлених правил поводження з боєприпасами під час їх розвантаження.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, щоб підтвердити або спростувати кожну з версій.

Інцидент стався 31 липня близько 11:55. Детонація боєприпасів тривала протягом усього дня.

Читайте також:

Що відомо про розслідування

Станом на 4 серпня слідчі завершили огляд місця події, призначили комплекс судових експертиз, допитали командування та військовослужбовців, опитали постраждалих і вилучили службову документацію.

Також триває встановлення кількості боєприпасів, які здетонували.

За попередніми даними, п'ятеро військовослужбовців досі вважаються зниклими безвісти. Ще восьмеро зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, однак загрози їхньому життю немає. Серед цивільного населення постраждалих не зафіксовано.

Водночас рятувальники продовжують розмінування території за межами військового полігону. Також триває фіксація пошкоджень житлових будинків та іншого майна поблизу місця події. За інформацією відповідних служб, загрози повторних вибухів наразі немає.

Після завершення безпекових заходів спеціальна комісія проведе детальне обстеження полігону та оцінить наслідки інциденту.

Попередньо кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України — порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам. Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР під процесуальним керівництвом Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Також Новини.LIVE писали, вранці 4 серпня в Одесі пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння. Місцеву владу закликала жителів міста негайно перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Москві стався вибух, внаслідок якого постраждала донька російського генерала Олександра Чайка Марія та загинув його зять Даніїл Передрій. За даними російських ЗМІ, вибух стався під час закритого заходу в одному зі столичних ресторанів.