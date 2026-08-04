Взрывы на полигоне в Хмельницком: следствие рассматривает версию диверсии

Полигон в Хмельницкой области. Фото: ГСЧС

Следователи Государственного бюро расследований проверяют две основные версии неконтролируемой детонации боеприпасов на военном полигоне в Хмельницком. Речь идет о возможной диверсии или нарушении правил обращения с боеприпасами во время их разгрузки.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

Какие версии рассматривает следствие

По одной из версий, взрывы могли стать следствием умышленных действий. По другой — первичная детонация могла произойти из-за несоблюдения установленных правил обращения с боеприпасами во время их разгрузки.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую из версий.

Инцидент произошел 31 июля около 11:55. Детонация боеприпасов продолжалась в течение всего дня.

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Что известно о расследовании

По состоянию на 4 августа следователи завершили осмотр места происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз, допросили командование и военнослужащих, опросили пострадавших и изъяли служебную документацию.

Также продолжается установление количества взорвавшихся боеприпасов.

По предварительным данным, пятеро военнослужащих до сих пор числятся пропавшими без вести. Еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, однако угрозы их жизни нет. Среди гражданского населения пострадавших не зафиксировано.

В то же время спасатели продолжают разминирование территории за пределами военного полигона. Также продолжается фиксация повреждений жилых домов и другого имущества вблизи места происшествия. По информации соответствующих служб, угрозы повторных взрывов пока нет.

После завершения мер по обеспечению безопасности специальная комиссия проведет детальное обследование полигона и оценит последствия инцидента.

Предварительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам. Досудебное расследование проводят следователи ГБР под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

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